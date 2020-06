Kvalita testů je špatná, nevypovídají o ničem. Přijímačky by měly testovat jiné dovednosti, myslí si šéf EDUin

PRAHA Letošní přijímací zkoušky na střední školy poznamenala koronavirová krize, kromě časového posunu mají uchazeči jen jeden termín místo dvou a nemohou se odvolat. Kritikou podoby jednotné přijímací zkoušky na střední školy nešetří programový ředitel společnosti EDUin Miroslav Hřebecký.

Lidovky.cz: O čem podle vás vypovídají výsledky letošní jednotné přijímací zkoušky?

Nevypovídají v podstatě o ničem. Testy nejsou postavené tak, že by se z nich dalo zjistit něco o dovednostech a znalostech dětí, a protože nejsou porovnatelné z roku na rok, nedá se z nich usuzovat ani nějaký trend ve srovnání s předchozími lety. Testují schopnosti dětí naučit se tento konkrétní typ testu vyplnit a uklidňují určitě ředitele, kterým dávají jednoduchý nástroj, podle kterého mohou děti rozřadit na přijaté a nepřijaté. Z výsledků dětí u přijímacích zkoušek nelze nijak odvodit, jak bude vypadat jejich další vzdělávací dráha, natož jak budou úspěšní v dalším životě.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte kvalitu a připravenost letošních testů?

Je podobně špatná jako v minulých letech. Nevíme, co testy měří, ale úroveň znalostí a dovedností dětí, v nichž je mají školy vzdělávat, to nejsou. Tento způsob testování například čtenářské kompetence nebo znalosti základních děl literatury 19. století nedokáže předvídat, jestli dítěti půjde nebo nepůjde čestina na střední škole. Testy zkrátka jako celek nemají takové vlastnosti, které by mít měly.

Pochybnosti vzbuzuje nejen jejich validita, tedy odpověď na otázku, co měří, ale také spolehlivost měření a to, jak spravedlivé jsou k různým skupinám žáků, například jestli měří stejně pro kluky i pro holky. Navíc se ani letos testy neobešly bez zjevné chyby, na konkrétní chybně zadanou úlohu upozornil Oldřich Botlík v testu pro uchazeče o studium na šestiletém gymnáziu.

Lidovky.cz: Jak velký prostor pro hodnocení skýtají otevřené otázky?

Otevřené otázky jsou v testu v menšině a zpravidla se jedná o jednoduše a podle manuálu jednoznačně hodnotitelné odpovědi. V testu představují menšinový doplněk, drtivá většina úloh je uzavřeného typu s výběrem z variant odpovědí. Díky tomu testy celkově neumožňují posuzovat například kreativitu a jiné složky, které jsou dnes ceněné a vyhledávané.

Lidovky.cz: Jaký vliv na výsledky podle vás měl pouze jeden termín oproti standardním dvěma?

Z minulých ročníků víme, že výsledky v prvním a druhém kole jednotlivých žáků jsou rozdílné. K tomu, abychom mohli posoudit, o kolik se liší a u jak velkého počtu dětí to ovlivňuje šance na přijetí na střední školu, nemáme data, ty má pouze Cermat. Nevíme ani, jestli omezení na jeden termín ovlivnilo šance všech dětí stejně. Výzkumy ale říkají, že plošné testování má řadu limitů a jeden termín je vždy horší než dva termíny.

Lidovky.cz: Je podle vás problém, že letos existuje pouze velmi omezený prostor pro odvolání?

Tohle považujeme za velký problém, ministerstvo vzalo dětem šanci na přezkoumání správního řízení nejen u výsledků samotných testů, ale například i pro případ, že by škola při organizaci zkoušky udělala nějakou chybu. Argument „aby to školy stihly“ není takovému ukrácení práv adekvátní. Jít cestou soudního přezkumu není možnost, vzhledem k tomu, že dítě potřebuje nastoupit od září do školy. Mluvíme často o létech, než soud dospěje k rozhodnutí.