Žák ohrožoval děti nožem, ředitelka incident neřešila. I přes pochybení je zpět v čele školy

PRAHA/MOST Problémový žák základní školy v Mostě fyzicky napadal spolužáky, podle závěrů školní inspekce se nezdráhal ve škole ani vyhrožovat nožem. Když na jeho útoky upozornil jeden z vystrašených rodičů, nic se nestalo. Ředitelka školy, která aktuálně čelí dvěma žalobám, byla nejen kvůli tomuto pochybení ze svého postu odvolána. Po několika měsících ovšem sedí ve vedení školy znovu. To se hrubě nelíbí některým rodičům, proto se obracejí na ministerstvo.

Kauza vyvrcholila už před rokem, kdy za zdmi jinak poklidné základní školy v Mostě ve Svážné ulici dorazila na kontrolu Česká školní inspekce. Kvůli případu údajně neřešené šikany a diskriminace panovala v instituci napjatá atmosféra. Zhoustla zejména s tehdy blížícími se žalobami na vedení školy.

Nedostatky ve vedení

Aktuální vývoj však nervozitu rodičů ještě zvýšil. Přestože byla ředitelka školy Jana Nachtigalová na doporučení České školní inspekce před vypršením mandátu odvolána kvůli hrubým nedostatkům práce, dnes sedí ve vedení znovu. A zřizovatel školy tvrdí, že je to v pořádku.

Zprávy České školní inspekce po návštěvách ve škole však přitom ani v nejmenším nenaznačovaly, že by měla ty nejlepší předpoklady pro funkci šéfky vzdělávací instituce.

„S ohledem na výsledky inspekční činnosti, které poukázaly na opakující se negativní jevy zásadního charakteru v oblasti řízení školy (pedagogické vedení školy, kontrolní činnost, zajištění bezpečnosti, vyhodnocování rizikových jevů a přijímání opatření, komunikace a a podobně), využila Česká školní inspekce svého práva a podala zřizovateli školy návrh na vyhlášení konkurzu,“ uvedl tehdy pro server Lidovky.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Zřizovatel pak musel vyhlásit konkurz, jejž vyhrála původní ředitelka. K nelibosti rodičů, kteří kvůli chování Nachtigalové sepsali řadu stížnost a jeden z nich – právně vzdělaný – dokonce dvě žaloby, výsledek zpochybňují. Nachtigalovou ve vedení vidí neradi. Už i kvůli tomu, že se údajně mstí jejich dětem. S žádostí o pomoc se nyní nespokojení rodiče obrací na všechny strany – na radu města, krajský úřad i ministerstvo.

„Ptáme se Vás , zda je to myšleno s pro nás nepochopitelnou ‚recyklací‘ důvodně odvolané, a ve dvou soudních sporech žalované ředitelky, vážně, a zda to zastupitelé města takto hodlají nechat? Doufáme, že je to celé jen špatný vtip, že jen levá neví, co dělá pravá, a požadujeme vysvětlení a profesionální vyřešení této situace,“ napsali rozzlobení rodiče radě města.

Zásadní pochybení

„Inspekční zprávy Školské inspekce obsahují tolik zásadních pochybení, že snad žádná jiná škola v Ústeckém kraji takového počtu nedosáhla,“ pokračují ve stížnosti, kterou má server Lidovky.cz k dispozici.

Česká školní inspekce nicméně uvádí, že je znovuzvolení legitimní záležitost. „Zřizovatel se následně rozhodl do funkce jmenovat uchazečku, která byla ředitelkou školy již v uplynulém období a která zároveň prošla novým konkurzním řízením. Takový postup je ze strany zřizovatele legitimní (je to jeho právo). V tomto směru je třeba dotázat se zřizovatele,“ napsal Andrys z pozice náměstka.

S tímto tvrzením se ovšem rodiče nechtějí spokojit. „Namátkou připomeneme kauzy typu šikana žákyně ředitelkou, bagatelizace ohlášené šikany zakončené nožem, neoprávněně a nesprávně počítané neomluvené hodiny, a další zásadní nedostatky v řízení školy jako takové. Nemluvě o podvodném připisování jmen a jednoho podpisu zaměstnanců školy do zápisu ze schůze ředitelky s rodiči, přičemž jeden dotčený zaměstnanec byl zcela jinde a před námi rodiči odmítl ředitelce zápis podepsat, a druhý seděl ve vedlejší místnosti. Policie ředitelku neobvinila jen díky tomu, že zápis – oficiální formulář se stížností rodičů, není úřední listinou,“ píší rodiče podepsaní pod textem.

Připomněli také to, že je ředitelka jednou ze žalovaných stran ve dvou probíhajících soudních sporech. Důvodem je údajná šikana a také údajně nezákonné připisování absencí u jedné ze žákyň.

Server Lidovky.cz sháněl vyjádření samotné ředitelky. Na e-mail ale neodpověděla, telefony nezvedala. Ostatní zaměstnanci školy přes telefon opakovaně vzkázali, že není přítomna. Další den pak měla být ředitelka Nachtigalová dle slov vrátné „mimo“.

Vedení města, které je zřizovatelem, školy odmítá jakékoli pochybení při organizaci výběrového řízení. „Česká školní inspekce využila svého práva podat návrh na odvolání ředitelky a Jana Nachtigalová (ředitelka) využila svého práva se do konkursního řízení přihlásit. Konkursní komise, jejíž složení je dáno legislativou, doporučila Nachtigalovou k jmenování do funkce ředitelky. Rada města Mostu dne 7. 6. Janu Nachtigalovou jmenovala do funkce ředitelky. Funkční období ředitelů je šest let,“ napsala náměstkyně primátorky Markéta Stará.

Rodiče ale s odkazem na informace, jimiž disponují, naznačují, že tendr mohl být zmanipulovaný. Otázky v písemném formuláři, za nějž Nachtigalová údajně dostala nejvíce bodů, dle zástupce nespokojených rodičů Tomáše Seidla nesouvisely s výkonem funkce ředitelky školy. „Týkaly se Wordu, Excelu a právních otázek, přičemž ze tří čtvrtin šlo o záležitosti města,“ líčil do telefonu.



Náměstkyně primátorky odmítá, že by byl tendr ušitý na míru Nachtigalové. „Jako zřizovatel odmítáme jakoukoliv manipulací s konkursním řízením. S průběhem konkursního řízení byl každý uchazeč seznámen v pozvánce. Při samotném konkursním řízení absolvovali jednotliví uchazeči test na ověření PC dovedností inspirovaný ECDL konceptem (mezinárodní koncept digitální gramotnosti - pozn. red.) a následně test na ověření přehledu z legislativy,“ popsala průběh tendru náměstkyně.

Osobní pohovory

Testy pak schvaluje konkursní komise. Ti také provádí jejich vyhodnocení. „Výsledky testů byly pro komisi pouze orientačním přehledem dovedností a znalostí jednotlivých uchazečů – nikoliv vyřazovací. Po testu následovaly osobní pohovory,“ doplnila Stará s tím, že kandidát s nejlepším průměrem je poté radě města doporučen ke jmenování. Radní se přitom shodli na původně odvolané ředitelce. Nikdo nehlasoval proti.

Rodiče v zastoupení Seidla se přesto rozhodli požádat o pomoc ministerstvo školství. Jeho členové jsou s případem seznámeni již od počátku. K aktuálnímu vývoji ovšem nezastávají žádné stanovisko.

„Ministerstvo obdrželo podání, v němž zástupci rodičů kritizují postup zřizovatele školy, kterou rada města jmenovala znovu do funkce. To je adresované primárně zastupitelům města. Ministerstvo nemá ze zákona pravomoc ředitele školy odvolat, je to věcí zřizovatele,“ přišlo serveru Lidovky.cz v odpovědi z tiskového odboru resortu.