Referendum ČSSD končí, většina krajů je zřejmě pro vstup do vlády

PRAHA Většina místních organizací ČSSD má referendum o vstupu strany do vlády s hnutím ANO za sebou a podle řady jejich krajských představitelů v něm převažuje souhlasné stanovisko. V Ústeckém kraji funkcionáři ale předpokládají, že kraj jako celek se postaví proti vládnímu angažmá, ačkoli výsledky za jednotlivé organizace neznají. Také v Plzeňském kraji si někteří sociální demokraté myslí, že z regionu zazní převážně záporné stanovisko.

Výsledky referenda oznámí vedení strany v pátek, kromě ANO na to čeká i KSČM, která by měla menšinovou vládu ANO-ČSSD podporovat. Podle pondělních informací mluvčího ČSSD Petra Vurbse v referendu hlasovali členové strany v 930 místních organizacích, tedy v 85 procentech, a podle neoficiálních informací převažují hlasy pro vládní angažmá.



K nejostřejším kritikům vládního spojení s hnutím Andreje Babiše patří ústecká ČSSD. Podle jejího předsedy Miroslava Andrta v kraji odvolily v referendu asi dvě třetiny členů. „Netvrdím, že by hlasování bylo jednomyslné. Jsou tady zarytí odpůrci, zarytí příznivci a pak většina těch, která zvažuje rizika, který jeden nebo druhý model může přinášet,“ řekl Andrt.

Záporným postojem ke vstupu do koalice s ANO se netají šéf tachovské okresní organizace ČSSD Václav Votava. „Já jsem hlasoval proti, ale výsledky za okres v tuto chvíli uvést nemohu,“ řekl. Někteří sociální demokraté jsou ale přesvědčeni, že v Plzeňském kraji převáží v hlasování negativní názor.

Jasno bude v pátek

Proti vládě s ANO hlasovali straníci také v České Lípě. „Dlouho jsme diskutovali, zvažovali. Pak 88 procent přítomných sociálních demokratů řeklo NE vládě s ANO,“ napsala na facebooku někdejší kandidátka na předsedkyni strany Romana Žatecká. Výsledek za celý Liberecký kraj bude podle krajského předsedy Jana Mečla zřejmě ale těsný. Zda pro, nebo proti, neřekl. „Nerad tipuji,“ dodal. Okresní místopředseda pro Liberecko Milan Šír si ale myslí, že většina bude souhlasit s účastí ve vládě.

Proti ní byla zpočátku i většina členů brněnských organizací. Podle brněnského předsedy ČSSD Olivera Pospíšila se ale s pokračujícím hlasováním rozdíl mezi podporovateli a odpůrci koalice zmenšuje.

Z ostatních regionů podle průběžných výsledků zaznívá přesvědčení, že členové ČSSD hlasovali spíše pro vstup do vlády s ANO. Tento názor převažuje podle krajských předsedů strany ve Středočeském, Královéhradeckém, Jihočeském kraji nebo na Vysočině. Před sjezdem ČSSD se pro vstup do vlády většinou vyslovili i straníci na Pardubicku.

„Ale jak to opravdu bude, se uvidí až v pátek,“ řekl předseda okresní organizace Leoš Malina. Podpora vstupu strany do vlády se podle krajského předsedy Jiřího Zemánka dá očekávat i v Olomouckém kraji a v Praze to podle předsedy tamní organizace Petra Pavlíka vypadá na 60:40 pro vládu, výsledky prý ale systematicky nesleduje.

Krajští předsedové ČSSD ve Zlínském a Moravskoslezském kraji nechtěli výsledky referenda předjímat.