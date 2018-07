Registrace nutná pro nákup košer masa? Rakousko pobouřil nápad dolnorakouského ministra

Vídeň V Rakousku vyvolala pobouření zvažovaná dolnorakouská směrnice, jejímž cílem je omezit rituální porážky zvířat, takzvané šchity. Zemský ministr Gottfried Waldhäusl odpovědný za ochranu zvířat deníku Wiener Zeitung řekl, že zvažuje opatření, na jehož základě by bylo náležitě ošetřené maso připravováno pro konkrétní registrované odběratele. To vyvolalo ostrou kritiku mimo jiné ze strany židovské a muslimské obce.

Waldhäusl, který je členem protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ), neupřesnil, jak si opatření představuje. Ujistil ale, že nechce vytvářet seznamy židů ani muslimů. Židé i muslimové přitom zpracovávají na jídlo pouze maso, které se nechalo při porážce úplně vykrvácet. Židé označují maso zbavené krve košer, muslimové halál.

„Nerozumím tomu, proč Vídeňané jezdí do Dolních Rakous a nechávají tu rituálně porážet tisíce zvířat. Ověřujeme, zda by bylo možné poptávku po mase provázat s místem bydliště. My tady v Dolních Rakousech nejsme proto, abychom Vídeňanům poskytovali maso z rituálních porážek,“ zdůvodnil Waldhäusl svůj návrh.

Na hlavu Waldhäusla se od úterý snáší kritika ze všech možných stran. Šéf vídeňské židovské obce Oskar Deutsch se obává, že v budoucnu budou moci košer maso kupovat pouze židé, kteří byli předtím jmenovitě registrováni a kteří mohou dokázat, že vždy jedí košer.

Rakouská muslimská obec (IGGÖ) registraci zákazníků rovněž odmítá. „Je nepřijatelné, aby byli občanky a občané stigmatizováni na základě svého náboženství. Doba registrace věřících je jednou provždy pryč,“ řekl ve středu podle agentury APA šéf IGGÖ Ibrahim Olgun.

„Tato registrace připomíná nejtemnější kapitolu našich dějin,“ prohlásil ve středu šéf opoziční sociálnědemokratické strany (SPÖ) a bývalý kancléř Christian Kern. Svého nástupce v úřadu, lidovce (ÖVP) Sebastiana Kurze vyzval, aby přestal mlčet k napadání „základních pilířů republiky“ ze strany jeho koaličního partnera FPÖ.

Max Lercher z vedení SPÖ požadavek k registraci lidí, kteří chtějí kupovat košer maso, označil za „jasně antisemitský“ a za „neslýchané prolomení tabu“.