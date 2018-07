‚Řekl mi, abych žalovala EU‘. Mayová prozradila, jaký postup v brexitu jí poradil Trump

Londýn Britská premiérka Theresa Mayová v rozhovoru pro BBC prozradila, jakou radu jí poskytl na páteční schůzce americký prezident Donald Trump ohledně formy brexitu. Mayová uvedla, že Trump jí nabádal, aby se neobtěžovala s jednáními s Bruselem, ale místo toho vzala vše vzala k soudu.

Ačkoliv Trump popřel, že by Mayové poradil, aby odstoupila od jednání s Evropskou unií, řada lidí podle deníku The Independent věřila, že jí poradil něco v tom duchu. Trump přitom dříve porušil diplomatický protokol, protože veřejně kritizoval přístup Mayové při své návštěvě Spojeného království. Ve čtvrtečním rozhovoru pro The Sun totiž Trump uvedl, že Mayové poradil, aby věci dělala jinak.

Ve snaze napravit vztahy se při páteční tiskové konferenci po setkání s Mayovou Trump omluvil za rozhovor a řekl novinářům, že Mayové sotva „navrhl“, jak by mohla v celé situaci postupovat. Odmítl však prozradit, co přesně jí prozradil a uvedl jen to, že Mayová návrh označila za příliš „brutální“.

Při rozhovoru pro britskou BBC však britská premiérka prozradila, jakou radu jí Trump poskytl. „Řekl mi, že bych měla žalovat Evropskou unii. Žalovat je, nevyjednávat, ale žalovat,“ popsala Mayová Trumpův návrh a dodala, že ve skutečnosti hodlá s Evropskou unií dále vyjednávat.

Na páteční tiskové konferenci americký prezident navrhl, že pokud Mayová nezíská od Evropské unie dohodu, jakou pro Británii potřebuje, může stále následovat jeho radu. „Zajímavé je, že prezident na té tiskové konferenci také řekl, abych z jednání neodcházela, protože bych se pak zasekla,“ okomentovala Mayová pro BBC.

Mayová připravuje takovou podobu brexitu, která by mimo jiné dovolila Británii přerušit obchodní dohody s ostatními státy a ukončila volný pohyb lidí. Britská premiérka však chce zároveň zachovat blízké vztahy s Evropskou unií v oblasti obchodu se zbožím, ale ne se službami.

Americký prezident Donald Trump navštívil Spojené království poprvé za domu, co je prezidentem. V neděli návštěvu oficiálně ukončí a přesune se do Helsinek, kde ho v pondělí čeká jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Trump se při své návštěvě setkal i s královnou Alžbětou II., která ho pozvala na čaj v pátek. V Londýně a řadě dalších britských měst Trumpovu návštěvu provázely protesty. Víkend americký prezident i se svojí manželkou Melanií strávil v golfovém středisku Turnberry, které vlastní.