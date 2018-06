Rektor ČVUT odvolal ředitele institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Maříka

Praha Ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT Vladimír Mařík končí ve své funkci. Odvolal jej rektor univerzity Vojtěch Petráček. Svůj krok v oficiálním prohlášení zdůvodnil vzájemnými konflikty i Maříkovým údajným přispíváním k rivalitě mezi jednotlivými fakultami a ústavy.

Napjaté vztahy mezi rektorem ČVUT a šéfem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) se vyostřily začátkem minulého týdne. V úterý se na programu ČT2 objevil časosběrný dokument Zory Cejnkové s názvem A člověk stvořil robota, který pojednává o vzniku CIIRC, jednoho z ústavů elitní pražské polytechniky.

Mařík, jeho ideový „otec“, se v hodinovém filmu vyjadřuje, jaké měl těžkosti budovu v Dejvicích prosadit, postavit či získávat peníze na rozvoj. Miliardový ústav CIIRC budí ve škole dlouhodobé vášně; především na elektrotechnické fakultě, odkud část vědců a pracovníků přešla.

Rektor „uložil“ zastavení vysílání

Ještě před vysíláním filmu v televizi rektor Vojtěch Petráček zaslal Maříkovi e-mail, v němž mu sděluje, že je „extrémně jednostranný“, neobjektivní a že místo uklidnění přinese škole další napětí i zájem médií. Soudí, že by bylo správné film nevysílat. Klíčová pasáž zní takto: „Proto bych velmi důrazně doporučoval, aby k vysílání dokumentu nedošlo, a chtěl bych Vás jako ředitele ústavu coby rektor požádat o zastavení vysílání, či přesněji řečeno Vám zastavení vysílání v zájmu ČVUT uložit,“ napsal Petráček s tím, že jde o zájem univerzity.

To rozladilo nejen Maříka, ale též bývalého rektora Petra Konvalinku, jenž byl Petráčkovi sokem v loňské volbě. Konvalinka vyvěsil na Facebook svůj otevřený dopis. „Dopis (Maříkovi) je bezprecedentním zásahem nejen do akademických svobod, ale také porušením základních principů demokracie a svobody slova. Vrátili jsme se tím před rok 1989, kdy mocní rozhodovali o tom, co se bude vysílat v kinech a v televizi, a umlčovali lidi s jiným než ,správným‘ názorem,“ uvedl Konvalinka, jenž vyzval rektora k veřejné omluvě.

Naopak kritici snímku, který Česká televize nabízí ve svém archivu, tvůrcům mimo jiné vyčítají, že v závěrečných titulcích figuruje i jméno Maříkovy firmy Certicon. „Je to zaplacená propaganda,“ tvrdil LN jeden z profesorů.

Snímek i odměny na senátu

Sám Mařík požadoval zařazení diskuse o rektorově e-mailu do jednání akademického senátu, který ve středu zasedal – kouzlem osudu – právě v nejvyšším patře „sporné“ moderní budovy CIIRC.

„Rektor přece nemůže bezdůvodně vyhrožovat svým podřízeným. Nemůže ani bránit pluralitním názorům desítek odborníků své univerzity, to je základní princip demokracie – chce snad pan rektor zavádět cenzuru?“ tázal se Mařík. Dle něj jde o aroganci moci. V normální zemi by prý rektor veřejné vysoké školy „po zveřejnění nátlakového dopisu sám pro sebe vyvodil důsledky“ anebo to „za něj učinil senát“.

Tomu byl středeční senát dalek. Několik hodin poklidně řešil akreditace, smlouvy, jednací či zkušební řády a další dokumenty. Na film se dostalo až pozdě odpoledne. „V tom filmu jsou očividné nepravdy,“ trval večer na svém rektor s tím, že se snažil zamezit škodám a matení veřejnosti. Mařík se hájil, že vše vyřčené platilo v dané době, neboť šlo o časosběrný dokument z minula, a že firma Certicon bezplatným pronájmem pomáhala vzniku kyberústavu.