Vstup na památky, hokej i drink zdarma. Pražská karta výhod je o adventu ještě nabitější

Které atrakce jsou nejvíc oblíbené, kde je naopak davů méně a jaký suvenýr si můžete z hlavního města odvézt, ví Klára Janderová, mluvčí Prague City Tourism. Mimochodem, organizace příští rok slaví výročí. Turisté i místní se mohou těšit na tematické vycházky nebo na výhodné vstupné do oblíbených pražských památek.

Návštěvníci Prahy mohou od letošního června využívat novou turistickou kartu Prague Visitor Pass (PVP). Ta slouží jako vstupenka do památek. Nově se díky ní během adventu podívají zájemci také na domácí zápasy HC Sparta Praha. Jak vás napadlo k zážitkům přidat i hokej?

Chtěli jsme, aby nabídka byla co nejpestřejší. Kromě hokejových zápasů spadá pod Prague Visitor Pass i možnost dát si jeden míchaný nápoj v Manifesto Anděl. Gastronomický koncept, který nabízí street food z celého světa, je díky zastřešení otevřen i přes zimu.

S kartou je možné absolvovat také vycházku s průvodcem. Nejvíc však turisté oceňují, že jim díky PVP odpadá starost kupovat si jednotlivé jízdenky na MHD. S kartou mají zdarma autobusy, metro i tramvaje. Pro turisty, kteří do Česka přiletí, je zdarma transport z letiště expresním autobusem. Dokonce mají držitelé PVP zdarma i turistickou tramvaj. Jeden ze spojů je mimochodem vánočně ozdobený.

Jak turista pozná, který spoj to je?

Jedná se o historickou linku 42. Nazdobená tramvaj je vždy druhým spojem. Jde o vůbec nejstarší tramvaj provozovanou v Praze. Vánočně nazdobených vozů má pražský dopravní podnik víc. Kromě tramvají jezdí metropolí ozdobené i autobusy. Jízdní řád vánoční flotily najdou zájemci na webu dopravního podniku.

Když zůstaneme u tématu Vánoc, máte tip na nějakou tematickou výstavu?

Určitě bych vás pozvala do Betlémské kaple, kde se koná rozsáhlá výstava papírových betlémů. V rámci akce Křesťanské Vánoce, kterou pořádá Arcibiskupství pražské, si můžete prohlédnout krásné betlémy v mnoha pražských kostelích. Tipy najdete na webu Křesťanské Vánoce. Zajímavé betlémy jsou například i v Jindřišské věži. Koná se tu 14. ročník výstavy Třešťských betlémů, která ukazuje tradiční řezbářství z počátku 19. století. Letos zde vystavují mezinárodní betlémy ze soukromé sbírky. Adventní program nabízí i Národní zemědělské muzeum.

Většina turistů ale míří hlavně na Staroměstské náměstí na trhy. V čem jsou letos jiné?

Určitě v tom, že se vůbec konají (smích). Loni je překazil covid. Staroměstské vánoční trhy patří k nejkrásnějším v Evropě. Každá městská část má svůj vlastní vánoční trh. Vánoční trhy jsou také na Václavském náměstí, jak v horní, tak v dolní části. Pokud by chtěl člověk něco komornějšího a bez velkých davů, doporučuji trhy na náměstí Míru. Krásné jsou trhy na Pražském hradě, kde se zároveň koná řada kulturních akcí. Celé letošní vánoční hradní oslavy vyvrcholí 1. ledna znovuotevřením Obrazárny Pražského hradu, která byla od roku 2019 kvůli porouchané vzduchotechnice zavřená.

A co kdybych si chtěl z vánoční Prahy odvézt suvenýr?

Možností máte několik. Prague City Tourism vyvíjí vlastní edice suvenýrů. Spolupracujeme výhradně s lokálními umělci a výrobci. Tím se snažíme podporovat místní ekonomiku. Takové suvenýry jsou zároveň vkusné. Pokud si domů odnesete výrobek od tvůrce, který žije v Česku, nebo dokonce přímo v Praze, je to úplně jiné než nějaká klíčenka z Číny. Nově máme v nabídce například magnetky a přívěsky na klíče s motivem Franze Kafky, které ilustrovala výtvarnice Simona Lore.

Samozřejmostí jsou i pohlednice, u kterých pracujeme se symbolem pražských věží. Zmíním například třešňový květ, který symbolizuje Petřín, a ledňáčka, který je symbolem Staroměstské mostecké věže. Mimochodem, tyto motivy najdete i na dalších našich suvenýrech, třeba hrníčcích. Vzhledem k blížícím se Vánocům ještě jmenuji přívěsek se symbolem Pražského Jezulátka. V nabídce nechybí ani aromatické svíčky.

Klára Janderová, mluvčí Prague City Tourism.

Zpátky k Prague Visitor Pass. Mluvíme o něm jako o kartičce. Mohu si ho nahrát i do mobilu?

Samozřejmě. PVP lze jednoduše stáhnout do mobilu jako aplikaci. Ale ještě stále jsou turisté, kteří preferují kartičku.

Na kolik PVP vyjde?

Variant je několik. Turistická karta na 48 hodin stojí pro dospělého 1800 korun, karta na 72 hodin je za 2750 korun a karta na 120 hodin je za 3600 korun pro dospělého. Studenti a děti mají samozřejmě slevy. Takže například PVP pro dítě na 48 hodin vyjde na 900 korun.

Kam v Praze vyrazit, když se chci vyhnout davům?

Doporučila bych Vyšehrad. Ten je mimo tradiční Královskou cestu. Adventní Vyšehrad je skvělý tip, kam se vydat. Celý komplex má něco do sebe. Můžete navštívit i místní slavný hřbitov. S kartou máte vstup zdarma do Vyšehradských kasemat. Mým osobní tipem je Karlín. Tato čtvrť se v poslední době opravdu zvedla. Fajn místem jsou Kasárna Karlín. Najdete tam kavárnu i galerii, celkově se jedná o zajímavý prostor. Kdo má rád procházky nebo posezení u kávy, ten by neměl Karlín vynechat. Obdobným tipem je Letná, kde je krásný park, hodně galerií i kaváren. Za zmínku stojí i zdejší umělecké centrum DOX. To mají držitelé PVP také zdarma.

Kam turisté s PVP vyrážejí nejčastěji?

Přesné vyhodnocení budeme mít na konci roku. Už nyní ale můžeme říct, že turisté s PVP míří nejčastěji na tradiční památky, takže například na pražské věže. Konkrétně hodně navštěvovaný je Petřín.

Kdo kartu nejvíc využívá?

Na základě online prodejů je vidět, že největší zájem o ni mají turisté z Německa. Hodně si ji kupují také domácí turisté. Pro ně je hlavní výhodou usnadnění pohybu v metropoli, mají kartičku a neřeší MHD. Díky PVP mají vstup zdarma na nejznámější pražské památky, Češi hodně slyší také na volný vstup do zoo. Kompletní výčet zážitků najdete na webu Praguevisitorpass.eu.

Na Německo a další sousední státy jste cílili i vánoční kampaň. Jak to zafungovalo?

Myslím, že dobře. Na prodejích PVP je to znát. Kromě Němců mají velký zájem o kartu Poláci. Cílíme i na Španěly, Italy a Nizozemce, podle počtu zakoupených PVP z těchto zemí je vidět, že kampaň funguje. Všichni jmenovaní jsou, co se týká prodejů, v top desítce. Pozitivním trendem je i to, že se vracejí návštěvníci z USA. Děje se to už od letní sezony. A skutečně se nejedná jen o nějaké jednotky turistů. Američané byli vždy tradičními návštěvníky Prahy. Oblíbenost českého hlavního města může do jisté míry souviset i s tím, že se zde zde natáčejí velké zahraniční filmy. Například Netflix tu natáčel Armádu zlodějů i snímek The Gray Man s Ryanem Goslingem. Z filmů znají Prahu také například Asiaté. Těch sem ale zatím nejezdí tolik jako v období před covidem.

Loni se vánoční trhy kvůli covidovým opatřením v podstatě nekonaly.

Na závěr zmiňme ještě jedno výročí. Příští rok slaví Pražská informační služba 65 let od založení. Na co se můžeme těšit?

Pražská informační služba je v podstatě naší předchůdkyní. Oslavy chceme koncipovat jako takové poděkování místním. Zatím ale nechceme prozradit úplně všechno. Už nyní ovšem mohu říct, že to budou oslavy celoroční. V určité termíny bude možné za symbolické vstupné navštívit naše pražské věže. Konkrétní data ještě samozřejmě upřesníme. Do oslav zakomponujeme například i naši turistickou historickou tramvaj.

Plánujeme s ní různé tematické projížďky. Lidé se mohou těšit na retro vycházky, které se ponesou v duchu 70. či 80. let, uvažuje se také o dobových kostýmech pro průvodce. Chceme spolupracovat s pamětníky Pražské informační služby a skrze výstavu přinést veřejnosti vzpomínky na to, jak Pražská informační služba fungovala dřív, co bylo jejím cílem a jak přistupovala k cestovnímu ruchu v Praze. Protože ten nebyl její gró. Byla to hlavně informační služba, která podávala informace turistům i místním.