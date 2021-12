To nejlepší z archivu Lidovek. Vánoční služby v televizi byly docela prestižní, vzpomínal hlasatel Hemala

Jako televizní hlasatel působil od poloviny 70. let až do roku 2005. I když už od zrušení Uváděcího oddělení České televize uplynulo třináct let, se svou bývalou profesí je Alexander Hemala spojovaný pořád. Stále vystupuje jako moderátor, má svůj rozhlasový pořad, ale rád kývne i na nabídky, které k profesi televizních hlasatelů přistupují s nadsázkou a ironií. Uváděl třeba koncerty kapely Nightwork, nahrál uvítací spoty do kin, objevil se v reklamě na počítačovou hru anebo moderoval internetový satirický pořad Branky Body Kokoti.

Že je stále populární a poznává jej i nejmladší generace, se potvrdilo i během našeho rozhovoru, kdy si od vedlejšího stolu v kavárně přišel mladík pro společnou fotografii na mobil. Alexander Hemala vyhověl rád. „Vždyť tenhle mládenec si nějaké televizní hlasatele nemůže vůbec pamatovat, ten sleduje maximálně pořady na internetu. O to víc mě to těší,“ komentoval to televizní matador.

Scházíme se v Dejvicích, kde jste vyrůstal. Jaké jste tu prožil dětství?

Přestěhovali jsme se sem z Moravy, když mi bylo devět, to už jsem byl větší. Než jsem zapadl mezi Dejvičáky, chvíli to trvalo a úplně snadné to nebylo. Přišel jsem do třídy a prohlásil: „Já su Saša Hemala.“ A bylo vymalováno. Bydleli jsme v hereckém domě ve Velvarské ulici, kam se nastěhovala řada dětí v mém věku. Kromě mě a bráchy třeba kluci Jaroslavy Adamové, kluci Hálovi, jezdil tam syn Hany Hegerové Matouš. Všichni jsme byli přistěhovalci a Dejvičáci na nás koukali trochu skrz prsty. Takže jsme utvořili vlastní partu.