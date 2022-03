Nejčastěji alopecií trpí lidé do třiceti let. Autoimunitní onemocnění může ‚spustit‘ i očkování, říká odborník

Jada Pinkett-Smithová na premiéře filmu The Matrix Resurrections (San Francisco, 18. prosince 2021) | foto: Reuters

Rozhovor

Alopecie, tedy vypadávání vlasů a dalšího ochlupení, je autoimunitní onemocnění, kterým trpí nejčastěji mladí do třiceti let. „Přesný spouštěcí faktor není znám, teoreticky to může být i očkování,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz primář Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV Spyridon Gkalpakiotis.