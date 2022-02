Pracovat na Vysočině bylo jako vzít herce na tábor, říká o natáčení seriálu Odznak Vysočina režisér Andy Fehu

Každý čtvrtek teď běží v hlavním vysílacím čase na TV Nova detektivní seriál Odznak Vysočina. Spolurežíroval ho filmař známý pod pseudonymem Andy Fehu, který spolu s herci Martinem Hofmannem, Michalem Suchánkem, Monikou Hilmerovou, Simonou Zmrzlou a dalšími strávil několik týdnů natáčení uprostřed Vysočiny, kde se příběh odehrává.

Jeho cesta k projektu pro celostátní televizi byla dlouhá. Filmový svět je dravý a neobstojí v něm každý. Mladému režisérovi se to ale daří. Má za sebou přes dvacet snímků, z nichž ten poslední z youtuberského prostředí Shoky & Morthy: Poslední velká akce z loňského roku se v kinech, i přes pandemii, setkal s nadšenými ohlasy a do kina na něj přišlo přes třicet tisíc diváků. Recept na úspěch je podle filmaře jednoduchý: tvořit s láskou.

Jaké to je pro převážně nezávislého režiséra, pracovat na seriálu pro celostátní televizi?

Bral jsem to jako zkušenost. Do té doby jsem dělal hlavně vlastní nezávislé snímky nebo obsah pro internetové stanice, tak mě zajímalo, jak to funguje v korporátu. Jde o obrovský, drahý, dlouhodobý projekt, do kterého je zapojeno spoustu lidí, takže jsem byl docela nervózní. Cítil jsem zodpovědnost vůči zadavatelům i divákům. Rád ale zkouším nové věci a také jsem nikdy nedělal krimi, takže mě to lákalo.