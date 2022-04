V newyorské Met ji vystřídala ukrajinská sopranistka. Operní diva válku odmítá, ale už jí to není nic platné

Na světě nyní existuje jen jeden operní umělec schopný do posledního místa zaplnit hlediště Metropolitní opery v New Yorku. Je to žena, nesmírně obdivovaná žena, ruská operní primadona Anna Netrebko. Tedy – byla toho schopná. Než s ní začátkem března rozvázal spolupráci ředitel Peter Gelb, jemuž Netrebko vyprodala bezmála dvě stovky představení.

Zatímco v Evropě operu podporuje stát, v Americe se peníze musejí horko těžko vydolovat z bohatých příznivců. A potíž s operou je ta, že je tím snad posledním, co se v tomto století nepodařilo osekat, ošidit. Operní představení je plné zpěváků, muzikantů, drahých kostýmů a kulis – jako bylo před sto lety.

A přestože jde o finančně natolik citlivou záležitost, legendární Met zrušila smlouvu se svou nejúspěšnější umělkyní. A po ní i evropské operní domy, jeden po druhém, vypověděly své závazky vůči Anně Netrebko a jejímu někdejšímu mentorovi, legendárnímu ruskému dirigentovi. Německá společnost Deutsche Grammophon ji rovněž pustila – zpěvačku, která jí prodávala nejvíc nahrávek.

Nestojí o ni moc už ani Rakousko, které jí za speciální zásluhy udělilo rakouské občanství, aby nemusela ustavičně zařizovat víza při výjezdu z Ruska.