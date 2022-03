Orient tak trochu jinak. Český archeolog vypráví o životě v místě, kde hraje prim islámský feminismus

Je dobré občas vzít do ruky rýč a ukázat, že zvládnete to, co chcete po druhých,“ říká Pavel Onderka, šéf české archeologické expedice Národního muzea působící v Súdánu. V Africe pracuje již patnáctým rokem. Za tu dobu odhalil nejen paláce a chrámy nacházející se u vesnice Wad Ben Naga, ale potýkal se i s uštknutím škorpiona, vedrem či náročnými životními podmínkami. Ale setkává se také s opravdovým přátelstvím místních obyvatel. Mnozí z nich stále vzpomínají na svá studia v Československu…

Pod pojmem „čeští archeologové v zahraničí“ si čtenáři nejspíš představí Egypt, ale české expedice působí i v řadě jiných historicky atraktivních lokalit. Proč vás zlákal právě Súdán?

Na jedné egyptologické konferenci v roce 2007 jsem se setkal s profesorem Krzysztofem Grzymskim z Royal Ontario Musea. Jeho přednáška o výzkumech v Súdánu mě zaujala, a tak jsem se zeptal, zda bych tam mohl jet s ním. Za dva měsíce mi přišel potvrzovací mail, tak jsem se sbalil a odjel. Kanadský tým tehdy zkoumal v hlavním městě starověké říše Meroe palácovou stavbu z období přelomu našeho letopočtu. Tato expedice byla impulzem k žádosti Národního muzea o vlastní koncesi. Očekávali jsme složitá jednání, ale v momentě, kdy se náš dopis konečně dostal do správných rukou, šlo vše velmi rychle. V září 2009 jsme mohli začít s prvními výkopy v lokalitě Wad Ben Naga. Devět let jsme zkoumali chrám bohyně Mut, nyní už tři roky zkoumáme chrám bohyně Eset…