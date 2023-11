Když maminka řvala, utekli i esesáci. Maličkosti našeho velkého muže Karla Schwarzenberga

Kdo a kdy vám nabídl místo státního úředníka, tedy šéfa kanceláře Václava Havla?

To vím přesně. Bylo to odpoledne 29. prosince 1989, bezprostředně po volbě prezidenta. Cítil jsem se poctěn, že jsem mohl být při volbě ve Vladislavském sále a pak na Te Deum v Chrámu svatého Víta, když za mnou přišel tajemník pana prezidenta a vzkázal, že mě Václav Havel zve na oběd. Poprvé jsem vstoupil do hradních místností – oběd byl sice mírné kvality, ale k mému překvapení to celé sloužilo jen k tomu, aby Václav Havel nám každému přidělil práci. Během půl hodiny jsem se stal státním úředníkem. Bez váhání jste přijal?