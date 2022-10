Šetření si můžete i vychutnat, naučíme vás jak. Zkuste neutrácet zbytečně, následný pocit je k nezaplacení

Zažíváme to všichni. Náš obvyklý víkendový nákup stojí stále víc a víc. Zálohy na energie šplhají do nemyslitelných výšek. Zdražuje vlastně všechno, od oděvů po dětské kroužky, pomůcky či školní obědy. Většina navíc ztrácí naději na brzké zlepšení situace.

Data o současné socioekonomické situaci českých domácností jsou neúprosná. Podle nedávných výsledků analýzy agentury STEM pro KPMG si 43 % Čechů a Češek myslí, že zdražování ještě zrychlí, a další třetina očekává, že ceny nadále porostou stávajícím tempem. Kvůli zdražování už 80 % lidí muselo začít ve větší míře šetřit a omezovat některé své potřeby.

Nejvíc se to dotýká lidí starších 60 let, kdy 89 % z nich uvádí, že se už více uskromnilo. Naopak nejméně těch, kteří zatím nemuseli přikročit k větším úsporným opatřením (31 %), je mezi mladými lidmi do 29 let. Drtivá většina dotázaných navíc podle dat STEM vůbec neočekává, že by se během jednoho roku měla situace zlepšit. Jinými slovy, nemalé části českých domácností se nedaří dobře a většina z nich nehledí do budoucnosti optimisticky, právě naopak.