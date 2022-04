Spodní prádlo z bambusu má mnoho výhod. Vlhkost pohlcuje až čtyřikrát více než bavlna

Lidovky.cz: Původně jste začala s prodejem bambusového prádla na svém vlastním eshopu, následně jste spojila síly se zakladatelkou značky Skinners a pustily jste se do Mioora prádla. Jak jste se k bambusovému prádlu jako takovému dostaly?

Už na vysoké škole jsem hledala pro své vlastní potřeby spodní prádlo, které by bylo vyrobené z přírodních materiálů a zároveň mělo hezké střihy. Chtěla jsem nosit prádlo z funkčních a prodyšných materiálů, které by zkrátka postavě slušelo. Hledala jsem tedy mimo klasických střihů také například střih brazilský nebo s vysokým pasem, avšak neúspěšně. A tak jsem začala přemýšlet o vlastních produktech. Když mi babička jednou na Vánoce darovala bambusové kalhotky, hned jsem si je oblíbila a v podstatě jsem už nechtěla nosit jiný materiál. Bambus byl pro mě tedy jasnou volbou, a to nejen díky tomu, jak moc je příjemný, ale také díky skvělým funkčním vlastnostem.

Lidovky.cz: Co vlastně znamená název Mioora?

Mioora se skládá z našich jmen. MI jako Míša a RA na konci jako Radka. Dvě OO, při trošce představivosti jako ležatá osmička, nás spojují dohromady.

Lidovky.cz: V čem spočívají hlavní výhody bambusových vláken? Mají nějaké významné zdravotní přínosy oproti tradičním materiálům?

Rozhodně. Bambus má nespočet výhod, například oproti často používané bavlně. Je vysoce prodyšný, velmi příjemný na dotek (připomíná kašmír či hedvábí), savý - pohlcuje vlhkost až čtyřikrát více než bavlna, což je skvělé například pro sportovní účely, na turistiku nebo dlouhé cestování. Díky vysoké savosti a prodyšnosti také skvěle pohlcuje zápach, v létě příjemně chladí a v zimě naopak hřeje a dalším skvělým benefitem při správné péči je i dlouhá životnost.

Lidovky.cz: Jaké střihy u vás můžeme najít a podle jakého klíče by ženy měly vybírat ten správný pro sebe?

Na našem e-shopu si můžete vybrat z několika různých střihů. Nabízíme klasické nízké kalhotky, kalhotky s vyšším pasem, u brazilek najdete hned tři druhy. Klasické, s překřížením či do véčka a také nohavičkový střih. Ženám doporučujeme vyzkoušet více střihů, určitě je fajn mít v šatníku alespoň dva nebo tři různé střihy. Brazilský střih vytváří krásnou postavu a křivky, hodí se pod uplé a světlé oblečení.

Radmila Novosadová Radmila Novosadová žije v Mikulůvce u Valašského Meziříčí, vzdělání v oboru sociální pedagogiky a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Nikdy ji nenaplňovala práce ve vystudovaném oboru (střední škola obchodní akademie a vysoká škola sociální pedagogika). Nejdříve si zkusila různé brigády při vysoké škole, později také zaměstnání v kanceláři - na oddělení logistiky v automobilovém průmyslu, a vždy ji to táhlo k módě, oblečení a spodnímu prádlu.

Kalhotky s vyšším pasem zase zakryjí bříško a také část zad, jako jsou například ledviny, tento střih je tedy velmi oblíbený v chladnějším období. A klasické nižší kalhotky, tedy bokové, jsou taková klasika, kterou každá z nás potřebuje. Ideální právě pro delší cesty nebo při sedavém zaměstnání, na procházky, jógu nebo je rádi doporučujeme také v těhotenství či po porodu.

Lidovky.cz: Kolik máte švadlen a kde se nachází vaše šicí dílny? Je náročné v dnešní době najít šikovnou švadlenu?

Nyní spolupracujeme se třemi šicími dílnami, každá má jiný počet zaměstnanců. Řekněme však, že pokud bychom sečetli všechny naše švadlenky, které pro nás pracují na OSVČ nebo v šicích dílnách, dostali bychom se na počet asi třináct švadlen. Naše dvě největší šicí dílny sídlí v Náchodu a Beskydech. Najít však vhodnou šicí dílnu nebo samostatné švadlenky je v dnešní době opravdu velký problém, téměr nikdo už nestuduje obor švadleny jako takové, zájem o tohle řemeslo velmi upadl a mladé dívky v textilním odvětví aspirují spíše na módní návrhářky a designérky. Šití spodního prádla je také další oříšek, jedná se o velmi jemné šití a ne každý stroj je na takové šití vhodný. Jedná se většinou o dražší průmyslové stroje, které jsou jemnému šití přizpůsobeny. V neposlední řadě je potřeba mít také potřebné zkušenosti, protože spodní prádlo je složitější disciplína než například šití bavlněných triček.

Lidovky.cz: Prádlo mohou zájemci pořídit na vašem eshopu. Distribuujete i do některých kamenných prodejen? Pokud ne, máte toto v plánu, nebo vás najdeme pouze online?

Zatím fungujeme pouze prostřednictvím eshopu. Zařazení našeho zboží do kamenných prodejen zvažujeme, není to však pro nás nyní prioritou. Uvidíme ke konci letošního roku, zda do nějakých prodejen také zavítáme.

Lidovky.cz: Představíte blíže novou kolekci „Luxury“, kterou jste minulý měsíc uvedli na trh?

Kolekce Luxury představuje prádlo, které je pohodlné, ale zároveň ženám dodává sebevědomí. Nejedná se tedy o „basic“ jednoduché prádlo, ani vyloženě sexy provokativní kousky, snažíme se však docílit něčeho mezi tím. V Luxury kolekci tedy kombinujeme bambusový materiál s krajkou. Bambusová část poskytuje stále maximální pohodlí a funkční vlastnosti, zatímco krajka podtrhává sexy vzhled a dělá prádlo neobyčejným. V kolekci Luxury jsme poprvé zařadili do našeho sortimentu noční prádlo, kam patří noční košile, set pyžamových kraťásků a topu a také náš první produkt pro chlapy. Pánské trenýrky na spaní, kde jsme našili širší pruh látky mezi nohy, díky kterému trenýrky poskytují maximální komfort při spánku.

Lidovky.cz: Reflektujete během příprav novinek i komentáře a prosby zákaznic?

Rozhodně ano a moc rádi. Zpětná vazba zákazníků je pro nás opravdu velmi cenná, protože ani díky našemu internímu testování produktů před zařazením do prodeje nevychytáme zkrátka 100 procent nedostatků či potřebných úprav, jako je tomu při prodeji produktů stovkám či tisícům zákaznic během delšího časového období. Zatím jsme nenarazili na žádné obrovské nedostatky, můžeme však hrdě říci, že například kolekce Comfort z potřeb zákaznic vychází.

U kolekce Comfort bambusová látka kratší dobu schne a do pasu jsme tentokrát zvolili příjemnou nekompresní gumičku, která dodává minimalistický vzhled celému produktu. Máme už nyní spoustu ohlasů od zákaznic, které vyzkoušely a porovnaly obě dvě verze kalhotek, že tuto novou verzi si opravdu oblíbily, což je pro nás jedna velká radost.

Lidovky.cz: Je nějaký produkt, po kterém máte velkou poptávku, zatím jej u vás na eshopu nenajdeme, ale plánujete zařadit?

Občas se před představením novinek na sociálních sítích ptáme, jestli zákaznice dokážou uhodnout, jaký produkt nyní představíme, nebo zda je nějaký produkt, který by u nás v nabídce rády spatřily a odpovědi jsou vždy poměrně různé. Na celý tento rok máme již plán nových produktů, které bychom chtěli zařadit a jedná se o různé spodní i noční prádlo. Určitě budeme pokračovat v rozšiřování stávajících kolekcí o další kousky, ale máme v plánu také celé úplně nové kolekce a s tím i nové produkty, které zde budou patřit.