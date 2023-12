Když toho mám plný brejle, dám si krupicovou kaši. Jídlo má být jednoduché a zábavné, říká foodblogerka Bju

Foodblogerku a autorku dvou kuchařek Barboru Karpíškovou zná málokdo jinak než jako Bju. Není proto divu, že se její první vlastní podnik, který otevřela na jaře v centru Prahy, jmenuje Bjukitchen.

Ač je spolumajitelem i její dnes již bývalý partner Tomáš Karpíšek, jemuž se přezdívá „největší restauratér v Česku“, protože stojí za rozsáhlou gastronomickou sítí Ambiente, v jejím bistru Ambiente nečekejte. Budete se totiž cítit jako u Báry doma.

„Bjukitchen jsem já,“ říká energická mladá žena. Jaká tedy její kuchyně, kterou tvoří vydatné – často slané – ovesné kaše či ovocné knedlíky, je? Zábavná, pestrá, ale hlavně jednoduchá.

Kdo vám říká Bju?

Teď už vlastně všichni, i cizí lidi na ulici. Spousta lidí ani neví, že jsem Bára Karpíšková. Často se tak i podepisuju. Říkal mi tak můj první kluk Štěpán, bylo to takové roztomilé. Když jsem si asi před deseti lety zakládala účet na Instagramu, nazvala jsem ho prozatímně Bjukitchen, než vymyslím něco sofistikovanějšího. To se ale samozřejmě nestalo a už mi to zůstalo. (směje se)

Co snídáte?

Většinou nic. (směje se autorka kuchařky Bjukitchen Snídaně) Dobře se mi pracuje, když mám trochu hlad a nedostatek. Nejím, hodně piju a líp mi to myslí a odvedu skvělé výkony. Něco si odmakám a pak se kolem jedenácté nasnídám.

Neříkám, že je to zdravé a že by to lidé měli dělat, mému bytí to tak ale vyhovuje. Kdybych se nasnídala v sedm ráno, tělo začne trávit a nic neudělám. O víkendu, když se toho ode mě moc nečeká, si ale snídani dám. Nejradši mám topinku s máslem a vajíčkem naměkko nebo granolu.

Proslulé jsou vaše ovesné kaše. Proč by člověk měl jít do restaurace a zaplatit nemalé peníze zrovna za kaši?