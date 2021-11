BEDNÁŘOVÁ: Milostný grafický happening. A gesto, které by měl znát každý

V části Prahy, ve které bydlím, se začaly objevovat zamilované vzkazy. Nacházím je na zdech a plotech, na lavičkách v parku, na parapetních deskách, na chodnících vedle neuklizených fekálií domácích miláčků, na dveřích domů, zkrátka kam se podívám.



Všechny mají společného adresáta.

Uvnitř kostrbatých, křídou nakreslených srdíček se pokaždé píše: „Linda+Mirek”.

Hezké, řeknete si. Mirek asi hodně miluje Lindu a Linda Mirka.

Co víc jim můžeme přát, než bezbřehou lásku? Že?

Jejich vzkazy lásky jsou tak do očí bijící, že se staly předmětem diskuze na fejsbukové stránce příslušné městské části, kde místní obyvatelé pomocí tleskajících emotikonů, srdíček a hvězdiček adorovali tuto pouliční lásku.

Idylka.

Čím víc ale srdíček přibývá a jsou VŠUDE, nejen, že začínají být trochu otravné a unavující, ale nutí mě to vytvářet si kolem nich příběhy a touha po poznání, kdo se skrývá za jmény v srdíčkách, narůstá.

Vydedukovala jsem, že tyto srdíčka píše Mirek pro Lindu, protože její jméno je vždy napsáno jako první a dokonce se v některých srdíčkách nachází jenom Lindino jméno. A navíc nemusím být grafoman, abych uměla vysondovat, že písmo patří spíše muži.

Takže Mirek miluje Lindu, logicky.

Co když ale Linda neví, že ji Mirek miluje?

Anebo Linda ví, že jí Mirek miluje, ale ona nemiluje jeho.

Co když jí Mirek nejenom nezajímá, ale taky jí ty jeho všudypřítomná srdíčka neskutečně otravují.

Každý den cestou do práce a z práce, na návštěvu, do krámu, na poštu, úřad a nebo při venčení psa vidí všude napsáno, jak moc jí Mirek miluje.

Ale ona nechce, aby ji miloval a už vůbec nechce, aby to pořád někam psal.

Tak strašně si přeje, aby Mirek už přestal s tím neustálým malováním.

Už má toho dost.

Obtěžuje ji to.

Kolik času muselo Mirkovi zabrat, než popsal všechny ty zdi a ploty a kolik peněz musel investovat do kříd?

Není tento pouliční grafity projev lásky trochu šílený?

Vlezlý?

Někdy je zkrátka méně více!

Všeho s Mírou.

Všeho přeci moc škodí.

Vždyť kdyby Linda Mirkovi lásku opětovala, jistě by neměl potřebu to pořád takhle vehementně vytrubovat do světa.

Jedno, možná dvě srdíčka by stačila ne?

Nebolí ho z toho psaní už ruka?

Jistě, možná jsem se nechala unést a celé je to jenom projev neuvěřitelně silné emoce.

Čistého citu.

Milostný grafický happening.

Ale co když mám pravdu a Linda je opravdu v pasti.

A neví, co má dělat. A koho požádat o pomoc.

Chtěla bych si být jistá, že Linda ví, že se uzákonilo gesto (#signalforhelp), které zobrazuje symbolické uvěznění palce v dlani, pro záchranu týraných mužů a žen a kdyby se cítila v ohrožení, může kdykoliv a kdekoliv neslyšně a tiše požádat o pomoc.

Gestem jedné ruky konfrontovat okolí s tím, že něco není v pořádku.

A chtěla bych si být jistá i tím, že většina lidí toto gesto zná.

A chtěla bych vědět, že jsme připraveni pomoct ve chvíli, kdy si žena, a nebo taky muž, tímto gestem o pomoc řeknou.

A nebo to s našimi milenci může být úplně jinak.

Možná je právě Linda ta, která nutí Mirka, aby ukázal, jak moc ji miluje. Možná ho pod hrozbou fyzického či psychického trestu hecuje, aby popsal celou Prahu nucenou láskou.

A po Praze Brno, všechny hlavní města V4, New York, Paříž, Londýn a pak ho donutí, aby pojmenoval hvězdu sluneční soustavy jejich jmény.

Možná, že ze všeho toho psaní bude Mirka bolet ruka natolik, že ani nebude moct zavolat o pomoc.

Možná…

Koukejme se tedy víc kolem sebe.

Třeba někomu pomůžeme, nebo někdo pomůže nám.

A třeba uvidíme, jak Linda s Mirkem ruku v ruce chodí Prahou a od samé lásky křídami popisují zdi domů svými vzkazy.

PS: A nezapomeňme u toho sem tam koukat i pod nohy, abychom nezakopli nebo nestoupli do psího hovínka.

PPS: Sbírejme po těch psech ty hovínka, prosím.