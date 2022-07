Používá se i v královské rodině. Co je to biodynamická kosmetika a proč by nás měla zajímat?

Ptáte se, co je to biodynamická kosmetika? Odpověď není tak jednoduchá, jak by si člověk přál. Ve světě ale zažívá její výroba obrovský rozmach a není se čemu divit. Každá složka této kosmetiky je totiž zcela přírodní a všechno, co obsahuje bylo vypěstováno bez umělých hnojiv a toxických látek.