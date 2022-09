Jak se mění obličej za obličej. Plastický chirurg Zálešák popisuje, jak na operacích vzniká závislost

Mají to krásní lidé v životě snazší?

Svým způsobem asi ano, výzkumy tomu odpovídají. Kolega měl na toto téma přednášku a říkal, že atraktivní lidé mají o patnáct až dvacet procent vyšší iniciální příjmy. Lidé mají tendenci hodnotit ostatní podle vzhledu a předpokládá se, že ti krásní budou i šikovnější a úspěšnější. Já bych se ale přikláněl k tomu, abychom se navzájem hodnotili komplexněji.

Někteří lékaři považují plastickou chirurgii za obor pro ženské, trpělivé švadlenky, které se bojí velké chirurgie, co na to říkáte?

Já si to napřed myslel taky! Obor se ale zaprvé velice posunul a zadruhé je neskutečně pestrý, děláme velké množství zákroků po celém těle, rekonstrukční chirurgii, řešíme obrovské poúrazové nebo vývojové defekty, transplantujeme, odstraňujeme kožní nádory... Myslím, že v televizním seriálu to bylo dobře zachycené, veřejnost i řada kolegů si mohla opravit mínění. Známí, kteří mě znají třicet let, říkali: „My vůbec netušili, co všechno v nemocnici děláš!“ V médiích je plastická chirurgie prezentovaná lidmi z komerční sféry, a díky tomu si lidé myslí, že je to upravování nosů a zvětšování poprsí. Já mladým medikům vždycky říkám, že rekonstrukční chirurgie je základ.

Mladí lékaři vidí v plastické chirurgii především způsob, jak dobře vydělat, ne?