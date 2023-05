„Naše manželství je přelidněné. Jsme v něm tři.“ Nejznámější výrok krásné Diany (měla při tom oči raněné laně, zalité slzami) Camillu Parker Bowlesovou společensky – nadlouho – skoro zničil.

Zatímco její první manžel (a později exmanžel i s novou partnerkou) byl zván ke dvoru, Camillu Alžběta II. léta ostentativně bojkotovala. Když královna nakonec přece jen roku 2005 dala svému šestapadesátiletému synovi svolení, aby se oženil s jedinou ženou, kterou kdy chtěl (potkali se roku 1971), Camilla se měla automaticky stát princeznou z Walesu. Bylo to tehdy absolutně vyloučené.

Ani její oddaný Charles by si nedovolil dráždit veřejnost titulem tehdy tak silně spojovaným s jeho první manželkou, tehdy nejobdivovanější globální celebritou. Teprve dnes bulvární novináři připouštějí, že to v devadesátých letech s nenávistným honem na Camillu přehnali. „Neviděli jsme do Charlesova a Dianina manželství, všechnu vinu jsme házeli na Camillu.“ Je s podivem, že tolik vitriolu dokázala přežít a nezahořknout. A už vůbec si nikdo nedokázal představit, že právě ona by se nakonec mohla stát královnou.