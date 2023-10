Na narozeniny kašle a její život je jak film. V čem tkví kouzlo tajemné a nedostižné Catherine Deneuve?

Za to, kým je, vděčí několika silným rysům, mezi něž patří stálost, vytrvalost a schopnost adaptace na herecký typ. K jejím přednostem pak náleží taky elegance, úroveň a (nepochybně) erotika. Nemluví, když nechce. Schopnost neříct něco, co je pouze její soukromá věc, provozovaná s důsledností, z ní činí osobnost často nedostižnou, mnohdy tajemnou. Někdo by řekl výjimečnou, bez přehánění královskou.

Deneuve dokáže překvapit, ironie jí není vůbec cizí. Na otázku magazínu Paris Match, jak bude 22. října slavit své narozeniny, odpověděla: „To mne nezajímá.“