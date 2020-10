Až nás pustí ven. Oděvní designéři již navrhují mikiny a bundy se zvýšeným límcem

Pohromy a politické i sociální zvraty měly vždy vliv na obsah našich skříní. Velká francouzská revoluce zbavila oděv krajkových manžet nebo volánů, a tak se díky oproštění od symbolů šlechty zrodil moderní muž v obleku. Když se Evropa probouzela po konci druhé světové války, návrhář Christian Dior chtěl lidi nasytit módou.

Byl přesvědčen, že krása oděvu dá člověku znovu chuť žít. Vytvořil sukně tak bohaté, že by se z použitého materiálu mohla s nadsázkou obléknout malá armáda. A tak se dnes ptám: Jak se budeme oblékat, až pandemie pomine?

Když se na přehlídkách pro podzim a zimu 2019 objevily masky, mnoho diváků s úsměvem pozvedlo obočí a designové ústenky měli za odvážný výstřelek, který má kolekcím pouze dodat na dramatičnosti. Ale na jaře už měl roušku na tváři každý – jednorázovou, minimalisticky černou, ušitou z květovaného ubrusu nebo s potiskem bezzubého úsměvu. Náhoda, nebo dokonalé naplnění předpovědi módních trendů? Jisté už teď je, že roušky se stanou stejnou nezbytností v našich kabelkách a necesérech jako kapesník.

Nepostradatelnými se možná stanou i další vychytávky proti nákaze. Důvtipný detail by mohli ocenit právě ti, kdo roušky pravidelně zapomínají. Oděvní designéři již navrhují mikiny a bundy se zvýšeným límcem, který po zapnutí zipu zakrývá nejen krk, ale i ústa a nos.



Další novinku, již bychom bez pandemie zřejmě nedocenili, je jednoduchý vynález nizozemského studia Raw Color. Pomůcku zvanou elbow sock, tedy ponožku na loket, si lze vytvořit pouhým ustřižením špičky fusekle. Zásadou přitom je – pohrát si s barvami a vzorem ponožky! Po navléknutí na paži tak, aby loket zapadl do paty, můžete zvesela kýchat do stylového doplňku. Od detailů ale pojďme k větší parádě. Názory na to, jak budou postpandemické siluety vypadat, se rozcházejí dvěma směry.

Někteří mají za to, že karanténa probudí módu do pestrých, až opulentních rozměrů. Tedy že až nás pustí po týdnech strávených v teplákách ven, budeme se chtít vyšňořit, ukázat to nejlepší, nejdražší, nejextravagantnější, co ve skříních máme.



Zkušenost s jarní karanténou ovšem napovídá něco jiného, a sice že člověk je tvor líný a libuje si v pohodlí. Největším trendem první pandemické vlny se totiž staly nap dress, tedy šaty vhodné ke šlofíku uprostřed dne. Prakticky se jedná o dlouhou noční košili, úbor nadýchaný s bohatými rukávy a nějakým tím zdobením v podobě šňůrek, volánů a žabičkování. Jednoduše vypadáte noblesně, i když vám pod lemem vyčuhují teplé ponožky.

Takže oblek, nebo pyžamo? Róba, či tepláky? Autorka Čekstajlu se osobně přiklání k drzé extravaganci než k lenošivému negližé. Pojďme si to užít, než nás zase zavřou!