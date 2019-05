Barvy nevinnosti. Rittig prošel na výbornou, v symbolice outfitu překonal i vévodkyni Kate

Ve světě zrychlujících se interakcí se z módy stal jazyk sám o sobě. Tím, co máte na sobě, promlouváte ke svému okolí. Zhruba tato slova pronesla prý ikonická návrhářka Miuccia Prada. Že volbou oblečení vysíláme různorodé signály, jsme v Čekstajlu rozebírali několikrát. Příkladem budiž šatník členů britské královské rodiny, když cestují po světě a volí barvy nebo návrháře hostitelské země.

Když minulý týden (zatím nepravomocně) osvobodil soud kontroverzního podnikatele Ivo Rittiga v takzvané jízdenkové kauze, připomnělo to Čekstajlu, že volba outfitů pro soudní síně v sobě ukrývá snad ještě větší školení ze symboliky a psychologie než jakýkoliv model vévodkyně Kate. A právě Rittig (možná nevědomky) prošel na výbornou (a navíc vyšel prozatím svobodný).



Muž, jehož snad nejslavnější fotografie je ztělesněním kolotočového nevkusu v podobě ikonické košile Versace a obřího prstenu na malíčku, chodil k soudu v co možná nenápadných kreacích. Temné džíny, černé polotriko, čistě bílá košile s povoleným knoflíkem, ocelově šedý oblek. Nic z toho nekřičelo luxusním dojmem, zároveň neupozorňovalo na přehnanou snahu tvářit se pokorně před soudem (to ten povolený knoflík). Jediný symbol peněz byla luxusní pánská taška.

Harvey Weinstein

Co je ale tenhle styling proti totálně dokonale propracované „šarádě“, kterou před hlavním líčením sehrál hollywoodský producent Harvey Weinstein, vlajkový prasák hnutí #MeToo. Dostavil se v tmavých džínách, bílé povolené košili, pomněnkově modrém svetru a tmavém saku. Už barva svetru (americká média píší o barvínkové barvě) je netypicky něžná a nevinná pro svět velkých byznys hráčů. K tomu límeček košile měl mírně nakřivo a svetr byl už v půl osmé ráno pomačkaný u pasu. Aneb trocha hry na zkroušeného a pracujícího člověka. A vrcholným počinem byl „doplněk“ v podobě tří tlustých knih, které svíral cestou v rukách. Dvě se podařilo identifikovat.



První z nich – Something Wonderful: Rodgers and Hammerstein’s Broadway Revolution – je novinka na trhu a má vynikající odborné recenze. Neboli vzkaz – stále držím prst na tepu doby ve svém oboru. Druhá byla biografie legendárního režiséra Elii Kazana. V jeho životě je pár skvrn. Třeba v době hollywoodského honu na komunisty patřil k těm, který své kolegy „naprášil“. A čelil také obvinění ze sexuálního útoku. Že by skrytý poukaz na to, jak v Hollywoodu dříve panovaly všelijaké poměry a oslavovaní lidé bývají pošlapáváni? (Proti ocenění Kazana Oscarem za celoživotní dílo se v roce 1999 zvedla dokonce vlna protestů.)

Herečka Felicity Huffmanová se před federálním soudem přiznala k účasti na podvádění u přijímacích zkoušek na prestižní univerzity.

A podobných her s outfity najdeme celou řadu. Třeba herečka Felicity Huffmanová se se slzami v očích přiznala, že při přijímačkách své dcery sáhla k úplatkům. A k soudu (pro ni tedy neúspěšnému) dorazila hvězda seriálu Zoufalé manželky v šedém svetříku „praktických a citlivých maminek“, jak napsala americká média.



Zkrátka jak říká v muzikálu Chicago prohnaný právník v podání Richarda Gerea. Soudní přelíčení je jen jedna velká show. A obviněný je její hlavní hvězda.