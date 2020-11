Béžismus se ujal. Oblečení pro děti jako by ho polili cappuccinem

Někdy loni touhle dobou jsem na těhotenském testu objevila dvě čárky. A jako každá nadšená prvorodička jsem si krátce po zjištění jiného stavu neodpustila horlivý nákup roztomilých oblečků. Jenomže při průzkumu, co v miminkovské módě aktuálně frčí, jsem pojala podezření, zda se mi nehorší zrak. Štendry s oděvy pro bábetka totiž vypadaly, jako když je polili cappuccinem.

Svetříky, kamaše, čepičky, vše až po chrastítka, bylo výhradně v barvách novorozenecké smolky – ve škále od světle béžové po tmavě hnědou.



Trochu másla do každého šatníku

Což o to, chodit v celobéžovém outfitu je populární už od loňského jara, kdy nás do béžové namočil návrhář Riccardo Tisci se svou první kolekcí pro dům Burberry. Tento trend má dokonce speciální pojmenování. Pokud si vyjdete výhradně v béžové, mohli byste být označeni za „stick of butter“, tedy tyčinku másla (v USA se máslo prodává po přibližně stogramových válečcích).

S termínem přišla americká módní redaktorka Harling Rossová, a pokud jej zadáte do vyhledávače, zjistíte, že béžová není nudná, klasická či fádní. Béžová může mít barvu mandlového mléka, ovesné kaše, písku, karamelu nebo sušenek.

Béžový fígl

Možná si říkáte, že béžová není nic pro vás. Že vám béžová nejde k pleti, vlasům ani k tvarům postavy. Že vypadat jako hrouda živočišného tuku vás nijak neláká. Či snad že není méně vkusné pochutiny, než je právě máslo. Jenomže co je máslové, to je luxusní! Kde je máslo, to je chutné, křupavé a příjemné.

Proto Čekstajl říká: Kéž by bylo více takových laskomin v našich šatnících! Fígl celobéžového outfitu je totiž v kombinování materiálů, různých struktur a přírodních textilií. Investujme proto do kvalitních kusů, co s námi dlouho zůstanou. Jednoduše oblékněte vlněný svetr, lněné kalhoty, kožené boty, a pokud jste mimino, nezapomeňte na dřevěné korálky na klipu s dudlíkem.



Jestli se totiž béžismus někde skutečně ujal, je to právě v byznyse s dětskými oblečky. Mít dnes „fešn“ dítě znamená vyladit vše do posledního detailu. Béžově hnědé musí být všechno – výbavička i pokojíček a všechny ty baby čunčirádičky. Když pak takové celobéžové děcko cvaknete na sociální sítě, působíte jako rodič, který potomka vychovává na kontaktně udržitelné hygge vlně.

Můžeme se tomu smát, ale má to i své výhody. V béžovém šatníku se jako rodič neztratíte. Po probdělé noci, se svíjejícím se dítětem na podložce můžete z takové skříně vytáhnout cokoli a potomek bude vypadat jako ze žurnálu, či současným jazykem řečeno, jako z Pinterestu. Pokud to ovšem nechcete s tou máslově béžovou přehánět, jsou v této hře dovoleny i zemité odstíny dalších barev – hořčicově žlutá, hluboce zelená, cihlově červená. Mimo limity je křiklavě modrá a jedovatě růžová.

Móda béžismu se bude kromě nastávajících rodičů líbit i mé, ale jistě i vaší babičce. Její domov s hnědou pohovkou, dřevěnými židlemi, keramickými květináči, sušenými květinami je stoprocentně béžově hnědý. A tak pokud má vaše babička chytrý telefon, založte jí Instagram. Fotkami ze svého příbytku s tím správným hashtagem #stickofbutter může strhnout internety.