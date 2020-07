Boj za udržitelnost i šaty ze zbytků. Čarodějka Emma Watsonová není mimo

Milovníci ságy o Harrym Potterovi dobře vědí, že Hermiona Grangerová je z počátku lehce nesnesitelná šprtka, posléze velmi cílevědomá studentka a rozhodně velká opora hlavního hrdiny. Díky svým schopnostem se po době, kterou zaznamenává J. K. Rowlingová ve svých knihách, stane také jakousi hlavou britských kouzelníků v pozici ministryně kouzel. Co zejména ve filmovém zpracování není úplně patrné, je fakt, že není úplně mimo ani v módě. Snad jen na plese, kam dorazí v nadýchané pudrové róbě a vyrazí tím všem dech.

Představitelka malé ambiciózní čarodějky herečka Emma Watsonová rozhodně módní ikonou je. A teď nově také důležitou osobou v módním průmyslu. Stala se totiž členkou rady ředitelů koncernu Kering. Pod tento kolos, ovládaný francouzským miliardářem Françoisem-Henrim Pinaultem, spadají proslulé značky jako Gucci, Balenciaga nebo Yves Saint Laurent.



Proč se herečka dostala na tak prominentní místo? Protože stejně jako se Hermiona bila za práva domácích skřítků, Emma bojuje velmi svědomitě za udržitelnou módu. Pár příkladů za všechny. Dlouhodobě třeba spolupracuje s návrháři, kteří jí připravují róby na červené koberce v podstatě ze zbytků. Neboli z odstřižků látek, které by se jinak vyhodily. Již před více než desetiletím navrhla svou první kolekci z udržitelně pěstované bavlny pro značku People Tree. A do třetice. Je hlavní tváří aplikace Good On You, jež hodnotí luxusní značky podle toho, jak moc udržitelně se při výrobě svého zboží chovají.

A tento rating tedy moc dobře pro Gucciho, YSL nebo Balenciagu nevyznívá. Jejich hodnocení se pohybuje od „nedostačující“ po „na startu“.



A Kering si je vědom, že udržet si zákazníky dnes znamená kromě jiného pohnout s tím, jak moc ekologicky jsou značky vnímané. Ostatně vloni s koncernem přerušila spolupráci jedna z dalších bojovnic za „ekopřátelskou“ módu – návrhářka Stella McCartneyová, která dnes se stejnou problematikou radí nejvyššímu vedení konkurenčního impéria LVMH, mateřské firmy třeba pro značky Louis Vuitton, Dior nebo Givenchy.

Mimochodem u Givenchyho došlo také k výrazné personální proměně. V dubnu značku opustila hvězdná kreativní ředitelka Clare Waight Kellerová. Dáma, která svou spoluprací s vévodkyní Meghan přitáhla k Givenchymu hodně pozornosti. Nahradil ji čtyřiatřicetiletý Američan Matthew M. Williams. Tento módní samouk stojí za kultovní značkou 1017 ALYX 9SM, jejíž kolekce bude i nadále připravovat. Jeho angažmá se dá vnímat opět jako krok směrem k mladší generaci, která podle odhadů bude už za pět let zodpovědná za polovinu nákupů luxusního zboží. Zatímco Waight Kellerová byla zastánkyní romantické a praktické stránky módy, Williams je rozhodně představitelem oděvů inspirovaných hip-hopem.

Pro Givenchy je to tak trochu návrat k tomu, co značka zkoušela před nástupem Waight Kellerové. Dvanáct let byl jejím kreativním ředitelem Riccardo Tisci, jenž dnes působí u Burberry. A právě on přivedl na přehlídky francouzského módního domu tenisky nebo mikiny s kapucí.