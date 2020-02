Čas kníračů. Dejte pozor, aby vám z tvaru nevyšel hitlerovský kartáček

Milouši, když se ti něco takového udělalo pod nosem, měl bys ve společnosti před to dávat kapesník. Zhruba tak nějak zní replika z Jirotkova Saturnina, když se mladý člen skupiny rozhodne pěstovat si pro zvýšení mužnosti knír. A právě na ni si Čekstajl vzpomněl při pohledu na fotografii z nedávného newyorského večírku, na níž je zvěčněn Timothée Chalamet.

Jedna z největších mladých hereckých hvězd současnosti – a zároveň ten, kdo udává trendy v pánské módě – se tam totiž vypravila s chlapecky ochmýřeným horním rtem.

Podle módních expertů jde o potvrzení nastupujícího trendu „kníračů“. Aneb doba, kdy vládly profesionálně upravené plnovousy, začíná končit. Jestli v tom hraje roli i fakt, že jeden pán se ohradil, aby jeho fotka byla používaná jako ilustrace hipstera, a pak zjistil, že jde o jiného vousáče, není známo.

Nicméně kníry, jak se zdá, mají více vyjadřovat osobitost. Pravda, dá se s nimi trochu více vyhrát. Můžete mít styl od tenkých linek z 20. a 30. let minulého století přes pečlivě upravený a nakroucený knír `a la Hercule Poirot, extravagantní jako Salvador Dalí, knírek kryjící výrazný předkus, jako měl Freddie Mercury, mroží… no prostě na co si vzpomenete.



Proti establishmentu i proti strachu z budoucnosti

Nebudete v tom sami. Kromě Chalameta se v nedávné době s knírkem zjevil třeba režisér Taika Waititi, raper Lil Nas X (který platí mimochodem za velkou módní ikonu) nebo muzikálová ale i filmová hvězda Matthew Morrison. Na proslaveném svátku pánské módy Pitti Uomo, kde se to milovníky trendů jen hemží, bylo taky „překníračováno“. A pokud jste trpěliví, jako je Eddie Murphy, knír nosíte setrvale a počkali jste si na jeho návrat na výsluní.

Jak říká v listu The Guardian autorka knihy o porostu tváří Lucinda Hawksleyová, knír je nejjednodušší cesta, jak mít vousy a udržovat je. Kromě toho v tom podle ní hraje svou roli i Movember, který tu máme od roku 2003. Tedy hnutí, kdy si muži jako upozornění na nebezpečí rakoviny prostaty a varlat nechávají narůst tyto ozdoby pod nosem. „Když už to vydrží měsíc a mají s tím práci, nechtějí se toho hned tak zbavit,“ tvrdí Hawksleyová.



Nevadí přitom, že ze snažení může vyjít i styl pornoherce ze 70. let. Toto období je totiž prý pro kníry velmi příznačné. Tehdy byly porosty pod nosem jakýmsi projevem strachu z budoucnosti a protestem proti establishmentu. A údajně podobnou úzkost jako tehdy prožíváme i dnes. A tak i reakce je podobná.

Jistý vzdor vlastně znamenaly kníry i ve 20. letech před sto lety. Tehdy do módy vešly po první světové válce jako projev toho, že muži opět převzali kontrolu nad svým životem. V bitevním poli totiž museli být hladce oholeni, jinak by jim nepřiléhaly, a tudíž nefungovaly plynové masky.

Jediná rada na závěr – pozor na to, aby vám při vytváření toho správného tvaru nevyšel hitlerovský kartáček.