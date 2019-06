Dáma v modrém. Extravagantní model v holubičím odstínu uspěl až na délku

Hlava státu nemá být primárně módní ikona. My bychom ostatně mohli vyprávět. Když se ale udá ve středoevropském prostoru tak výjimečná věc, jakože si sousedé zvolí prezidentkou ženu, stojí za to podrobit zkoumání i její šatník.

Dámy ve vrcholných funkcích – a platí to pro politiku stejně jako pro byznys – mají v podstatě dvě možnosti, jak se s převážně mužským osazenstvem těch nejvyšších pater vyrovnat, co se oděvu týče. Pokusit se splynout s davem. Volit primárně kostýmky, ideálně kalhotové, variantně kalhoty se separátním sakem. Tedy co nejvíc potlačit ženskost a vlastně trochu vizuálně zmizet. Prototypem této „silové“ volby je německá kancléřka Angela Merkelová. Druhou cestu – podtrhnout ženskost uhlazeným lady stylem – si vybrala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.



Tato pouť je náročnější. Na každou akci potřebujete nový model, nebo alespoň doplňky k němu. Pokaždé jste podrobeni zkoumání, zda se zadařilo. A co třeba volbou daného kusu z garderoby naznačujete.

Stačí se podívat na inauguraci. Nová slovenská hlava státu sáhla po pastelových šedomodrých šatech. Odstínu se také někdy říká holubičí, což by mohlo být považováno za vzkaz podtržený i slovy v projevu, že chce společnost spojovat. Hodinkový rukáv eleganci podtrhuje. Aplikace jakési stuhy v dekoltu pokračující jako proud řeky na jeden z rukávů má zřejmě naředit strohost tubových šatů. Navíc odvádí pozornost od silnějších boků slovanské postavy. Světlá kabelka pak má rozbít monolit modré (mimochodem velmi podobný odstín zvolila na inauguraci svého muže Melania Trumpová), který se opakuje i na lodičkách. Tedy těch, co měla Čaputová mimo slavnostní sál, takzvaně na ulici. Uvnitř, kde jí zase chyběla kabelka, se přezula do krémových lodiček na vyšším a o poznání užším podpatku, který by venku mohl být zrádný.

Nová paní prezidentka tímto modelem na bojišti vkusu uspěla. S drobnou výhradou. Šaty měly trochu zvláštní délku. Byly minimálně o dlaň delší než je u lady délky obvyklé. Bylo to mimochodem vidět, když Zuzana Čaputová stála vedle manželky odcházejícího Andreje Kisky. Na naše poměry až extravagantní model s jakousi variací na pelerínu a fascinátorem a la dostihy v Ascotu končí významně výše a přitom se rozhodně eleganci dámy nezpronevěřuje. Kdyby byl model nové prezidentky delší, byl by zase na danou příležitost až přehnaně slavnostní.



Zkrátka drobná nedokonalost. A s tou se zatím Zuzana Čaputová potýká téměř vždy. Sází na originální, neotřelé kusy oblečení, které dobře pracují s její postavou a podtrhují její zdánlivě zasmušilou krásu. Třeba v druhém kole volby šla volit v nepřehlédnutelném plášti v barvě bramboříku lemovaném folklórní výšivkou z dílny jedné slovenské návrhářky. V rámci stylu, který si Čaputová buduje, skvělá volba. Zazděná nevhodnou (už jen proto, že příliš velkou) černou kabelkou přes rameno, která narušovala linii velkorysého střihu.

V přehršli temných obleků s kravatami je ale rozhodně osvěžující vidět ženu s módním názorem a na vychytání drobných vad má dalších pět let.