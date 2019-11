ČEKSTAJL: Diamant? Jestli na něj nemáte, noste ho na svetru

Diamanty jsou nejlepším přítelem dívky, zpívávala Marilyn Monroe. Dodnes to pěje v coververzi s ještě větším úspěchem Madonna. A pokud na blyštivé kamínky nemáte dost peněz, nezoufejte. Můžete je nosit na svetru.

Svetry, roláky a kardigany jsou teď velmi aktuální, když nás už asi definitivně opustilo teplé počasí a pár měsíců prožijeme zase v chladu a sychravu. A pleteniny v posledních letech slaví svůj návrat na výsluní. Dokonce se prosazují ve formálním šatníku, kdy s jeho rozvolňováním je zcela v pořádku vzít si rolák do saka, v kreativním pojetí velké večerní dokonce projde i ve smokingu. Takže sázka na kvalitní svetr (ideálně s vyšším obsahem vlny, on pak bude skutečně hřát) se rozhodně vyplatí jak z hlediska pohodlí, tak i z toho módního.



No a pokud chcete být skutečně „in“, pak zpět k těm diamantům. Navrátivším se trendem je totiž starý dobrý diamantový vzor. Neboli svetry, kde především na přední straně se skví kosodélníky. A to v různých barevných kombinacích.



Možná tyto svetříky máte spojené s představou britských výběrových škol, nebo jste-li znalci typického oblečení pro golf, pak s tímto sportem. Zajímavé je, jak vzor nazývaný argyle vznikl.

To se stalo už někdy v 17. století na skotské vrchovině z tradičního tartanu (to je ta kostkovaná látka na skotské sukně). Tehdy chtěli tamní lidé používat svůj tradiční vzor i na menších plochách než jen na objemných sukních. A v menším provedení není příčná kostka zrovna přátelská k tvarům těla. Tak látku zkusili střihnout šikmo a vzor otočili o 90 stupňů. No a na světě byl argyle (což je název jedné oblasti ve Skotsku a také posléze jméno největšího diamantového dolu světa).

Aristokratický punc

Velký boom vzor zažil ve dvacátých letech, kdy ho začali na pleteninách používat ve firmě Pringle of Scotland. A jejich výrobky nosil s oblibou tehdejší vévoda z Windsoru, neboli bývalý král Edward VIII., který abdikoval, aby si mohl vzít Wallis Simpsonovou.



A jistý aristokratický punc tomuto vzoru zůstává dodnes. Ostatně královská rodina a zejména její hlavní módní ikona vévodkyně Kate se nošení kosodélníků na svetrech rozhodně nevyhýbá.



To je jeden z důvodů obnovené popularity argylu. Také díky zmíněnému golfu má vzor nádech jistého luxusu. K tomu přidejme do koktejlu ještě neustále sílící lásku k retru a staré poctivé výrobě oděvů. A ještě přimíchejme jednu přísadu. Jedním z trendů uplynulých měsíců či let byl a stále je takzvaný preppy look. Neboli vzhled jako z internátní školy, když to hodně zjednodušíme. A k jeho vytvoření je svetr nebo vesta s o 90 stupňů pootočeným tartanem ideální.



Navíc hvězdy pop-music jako Kanye West ukázaly, že se dá tento trochu upjatě působící vzor kombinovat v neotřelých variacích a může působit i bezmála rebelsky. A tomu už nikdo z nastupující generace Z nemůže odolat. A jejich požadavkům zase neodolají značky od Gucci, přes Chloé až k Victorii Beckhamové.