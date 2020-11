Do čeho nenápadná učitelka zašívá poselství? Nová první dáma je pravá americká žena

Klasický, lehce učitelský, ale zároveň moderní. Takový je podle všeho šatník nové první dámy Spojených států.

Jill Bidenovou média označují za pravou americkou ženu – umí se prý obléct prakticky a přitom vypadat skvěle. Zatímco její předchůdkyni Melanii Trumpové bylo vyčítáno, že je pouze trofejí svého muže oblečená do luxusních modelů od evropských oděvních domů, Jill Bidenová je osobnost. Oděvem reprezentuje, zároveň pro ni zevnějšek není to hlavní.



Chybí jí totiž Melaniina náruživost pro elitářské doplňky, drahé kabelky a velké brýle. Výstřednost Michelle Obamové není její styl. Často si ani nevšimnete, co má devětašedesátiletá profesorka angličtiny na sobě. Ve svých jednobarevných pouzdrových šatech působí leckdy až příliš usedle. Přesto je vždy oblečená slušivě, adekvátně situaci. Ostatně má již pár let praxe, vždyť byla osm let druhou dámou Ameriky.



Jak se ale hodlá následující čtyři roky oblékat, Bidenová naznačila již černými šaty s květinovou výšivkou, které vynesla u příležitosti prvního oficiálního vystoupení coby budoucí první ženy Spojených států. Asymetrický model totiž ušili v ateliéru Oscar de la Renta. Návrhář pocházející z Dominikánské republiky patřil ke stálým oděvníkům amerických prvních dam. Přátelil se s Jacqueline Kennedyovou, Hillary Clintonovou i Michelle Obamovou. Navíc nejen on, ale i jeho současní nástupci, Laura Kimová a Fernando Garcia, jsou američtí přistěhovalci. Bidenová tak dala jasně najevo, jaké principy chce během své funkce zastávat. Model ovšem ukázal ještě jednu věc – že už teď má Jill na ženy působivý vliv. Šaty se totiž bleskurychle vyprodaly.

Pozitivní duhová ústenka

„Zašívat“ do svého oblečení skryté symboly a poselství patří k jednomu z umů skutečných prvních dam. A profesorce se vždy dokonalým blond účesem se to podařilo již během prezidentské kampaně. Třeba když hned několikrát zrecyklovala slušivé hlubinně zelené zavinovací šaty s třásňovou légou od designérky Gabriely Hearstové. Návrhářka si zakládá na udržitelnosti a respektu k přírodě, je tedy sympatické, že se Bidenová snaží model využít na maximum. A v prohlášeních skrze oděv můžeme u Jill pokračovat. V září si žena demokratického kandidáta vyšla ve vysokých černých kozačkách značky Stuart Weitzman s nápisem „Vote“ na lýtku. Stejné sdělení několikrát deklarovala i na roušce a jednu ústenku ozdobila duhovými písmeny „Breathe Positivity“.

Do listopadu in. Apel na všechny, aby šli k volbám, umístila Jill Bidenová, možná budoucí první dáma Spojených států, na jednu ze svých kozaček při návštěvě Delaware. Tyhle boty poputují po listopadových volbách hodně hluboko do skříně.

Pokud ale chcete vidět ty nejlepší outfity Jill Bidenové, mrkněte na třicet čtyřicet let staré fotografie. V 80. a 90. letech totiž nosila šmrncovní kostýmky, které Čekstajl radí oprášit a znovu vynést. Právě saka s ostrými rameny padnou budoucí první dámě opravdu skvěle. Třeba jako to tmavě modré, které si oblékla, když přijela podpořit kampaň svého muže na Floridě.

Následující čtyři roky s touto první dámou Ameriky tedy zatím slibují, že se vskutku bude čím od této učitelky a babičky pěti vnoučat inspirovat. Neboť na přešlapy typu kabát s nápisem „Mně je to jedno. A vám?“, který si Melania Trumpová oblékla na návštěvu uprchlického tábora, si Jill Bidenová příliš uvědomuje skrytou řeč šatů.