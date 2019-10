Fascinace vesmírem. Návrháři, celostříbrné oděvy a ‚alobalové‘ šílenství

Jedna z osvědčených strategií přežití je útěk. Ostatně česká lidová moudrost praví, že „kdo uteče, vyhraje“. Vždy obdivujeme jedince, kteří se nebojí za svou věc postavit a bojovat, vzdorovat nepřízním osudu a tak dále. Ale většinově raději utíkáme. Před velkými rozhodnutími kličkujeme, utíkáme se k silným jedincům, u nichž věříme, že náš život v podstatě bez našeho přičinění vylepší. A když už někde nemůžeme vydržet, sbalíme se a utečeme jinam.

Móda je a vždy byla jakousi formou úniku. Převlečením se do jiného „kostýmu“ se můžeme stát někým jiným. V dobře střiženém obleku úspěšným byznysmenem, v kožených kalhotách a křiváku rockerským rebelem, v šifonových šatech princeznou… a někdy se snahy o reálné a módní úniky propojí.



Je to pár měsíců, co americký prezident Donald Trump se sebevědomím vlastním prohlásil, že v historicky dohledné době musí lidská noha vstoupit na Mars. Vesmírné závody, které v posledních letech vedli především vizionáři z řad miliardářů jako Elon Musk, Jeff Bezos nebo Richard Branson, se tak staly znovu i zájmem velmocí. A jedním z cílů je samozřejmě připravit únik lidstva z vyčerpané planety, až to bude třeba.



Únik do vesmíru, nebo jeho umělecky ztvárněné vize, miluje i móda. Když probíhaly opravdové vesmírné závody mezi Východem a Západem v dobách železné opony, odráželo se to i v módě. A stříbřité či jinak galakticky třpytivé modely k tomu patřily. A je to tu po letech zas. Tentokrát plíživěji. Už několik let se bílostříbrné vize něčeho, co by mohli nosit Pozemšťané brázdící hlubiny vesmíru, zjevují tu a tam na přehlídkách značek jako Armani Privé. Raketu na jednu ze svých posledních přehlídek umístil i guru fashion průmyslu posledních desetiletí Karl Lagerfeld. To bylo před dvěma lety. A od té doby se odkazy na vesmírné oblečky objevily u Comme Des Garçons, Calvina Kleina a letos také u nejcennější značky módního světa Louise Vuittona.

Vyrojilo se jich tolik, že vlivný list New York Times neváhal dát do titulku velkého módního článku citát kanadského podnikatele v módě Nicka Grahama: Vesmír je nová černá.

Zajímavé na tom je, že základní přístup k „vesmírné“ módě se příliš nemění. Designéři stále vidí gros v měsíčně stříbřitých látkách nebo chcete-li v něčem, co hodně připomíná alobal. Rovněž se opakuje sázka na střihy inspirované skafandry a doplněné třeba pončem, což – pamětníci potvrdí – nosila již Majka z Gurunu.

Ale jedna velká změna tu je. Dříve návrháři viděli vesmírnou budoucnost jako něco sexy a střihy tomu odpovídaly, dnes do toho přimíchávají nádech „apokalypsy“. Aneb únik bude nutný a cílem bude přežít. Takže látky často pocházejí z 3D tiskáren, jsou vybaveny senzory, které regulují tělesnou teplotu či další funkce, a celkově víc fascinují tím, co umí navíc na rozdíl od běžného oblečení.

A to se bude hodit, i když ze Země třeba neunikneme. Aneb kdo by neocenil tričko, které nás ochladí v 37stupňových letních parnech, které se stávají normou.