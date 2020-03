Home office v pyžamku. Dbejte rady Bridget Jonesové, prádlo si měňte každý den

Praha Stále více lidí je kvůli koronavirové hrozbě zaparkováno doma. Ať už kvůli karanténě, nebo na home office v odvětvích, kde je to možné. Čekstajl nerad uděluje nějaké rady, ale tentokrát se do toho výjimečně pustí. A prosí přitom laskavého čtenáře: berte to trochu s nadsázkou. Humor nás přece nesmí opouštět ani v těžkých časech.

Pojďme se přitom inspirovat tím, co mají vyzkoušeno astronauti. Pro ně pokyn zní: Zaměstnejte mozek. Neboli na vesmírných „výletech“ plní posádka řadu drobných úkolů, aby měla pořád co dělat, popsal na Twitteru kosmický fyzik Jan Lukačevič. A také pečujte o sebe a o věci.



Z hlediska stylu, módy, no nazvěte si to, jak chcete, se to dá využít také. Zkrátka nerezignujte. To, že člověk zůstane doma, svádí k tomu, mít pyžámkový den, jak své mizení do Lán zálibně popisuje pan prezident. Takže jasně, první den si to užijte, nepřevlékejte se a jen se zabalte do županu, pokud je vám to milo.



Ale jinak je dobré o sebe dbát. Jasně že doma nebudete sedět v košili a kravatě – pokud nejste Michal Horáček, který má „oblek na doma“. Ale každý den se převlékněte z pyžama do něčeho pohodlného a čistého. Jedno z předsevzetí Bridget Jonesové, když chtěla dát svůj život do pořádku, znělo: Budu si měnit prádlo každý den. Tak aspoň to.

Stejně tak je dobrá pravidelná „údržba“. Myjte si vlasy v intervalech, na něž jste navyklí. Holte se. Toto si tedy vyložte zrovna pro svoji osobní situaci. Do detailů zabíhat nebudeme. Dokonce můžete víc času (nejezdíte do práce, takže ušetříte drahocenné minuty) pro sebe využít. Chtěli jste vyzkoušet tu masku, co máte v koupelnové skříňce, ale nikdy na ni nedošlo, protože je to aspoň na hodinu? Tak po videokonferenční poradě není důvod si ji nedopřát! Zároveň můžete vzít do ruky jehlu a dlouho odkládané přišití knoflíku konečně dotáhnout dál než jen k plánu „na příští víkend“.

Udělejte si pořádek

Taky se dá projít šatník a udělat v něm pořádek. Nemyslíme tím hezky si srovnat trička. Ale spíš se podívat, co už opravdu nenosíte, a rozloučit se s tím. Většinou platí, že rok nenošená věc jen zbytečně zabírá místo. A ty džíny ze střední, které ještě jednou třeba dopnete, už asi spíš nedopnete.

Co by Čekstajl naopak nedoporučoval, jsou zběsilé online nákupy. Udělat si nějakou radost nákupem na internetu ale nemůže škodit. Také tím udržíte při životě zavřené obchody. V tomto případě, pokud vám to finance dovolují, je určitě lepší sáhnout po českých designérech než masovém řetězci.

A samozřejmě nejstylovější v těchto dnech je zajímat se o své blízké. A také být ohleduplný k okolí. A pomoct třeba seniorům, kteří bydlí vedle vás.