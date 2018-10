I světové značky občas šlápnou vedle. Prostě to vypadá jako... vagína

Móda se nesmí brát moc vážně. To Čekstajl opakuje docela často. A tak tentokrát si ukážeme, že občas i největší světové značky šlápnou hodně vedle a kromě vzrušených vydechnutí milovníků haute couture mohou vzbudit i celosvětový posměch.

To se aktuálně podařilo italské značce Fendi. Ta leží v žaludku ochráncům zvířat, protože zatvrzele, na rozdíl od jiných módních domů, dál používá pravou kožešinu. A to se Fendi tentokrát trochu vymstilo (byť přiznejme, že i s umělou kožešinou by to byla řachanda). Do prodeje uvedla novou šálu (takové skoro pončo). Připravila ji ve třech odstínech. Sytě modré, rudé a pudrově růžové. Kromě měkoučké látky, která má zahalit krk, přidala i pruh pravé kožešiny. Šál dostal proto vznosný název Dotek kožešiny. A také vznosnou cenovku okolo 1300 dolarů.



A právě růžová varianta vzbudila poprask. Hezky naaranžovaná do záhybů tak, aby kožešina obkroužila krásně hrdlo své budoucí nositelky, vypadala fotografie na e-shopu… no… jednoduše jako vagína. Sociální sítě se nemohly obrázku nabažit. Zklamaní uživatelé pak komentovali třeba to, že se nedá pořídit v jiných pleťových odstínech. A co udělali u Fendi? Stáhli kousek z prodeje a nechali jen levnější variantu bez kožešiny. Reakce škodolibých sítí: „Škoda, už zůstala jen brazilská varianta“. (Pro neznalé: zadejte si do vyhledávače termín „brazilská depilace“.)

Australský web Mum central (asi něco jako naše e-mimino) přispěchal s přehledem jiných vaginálních trendů z poslední doby. A jeden se až diví, kolik jich bylo. Do zcela oprávněného boje za ženskou rovnoprávnost (ostatně jako do jakéhokoliv jiného podobného boje) se totiž občas zapojí velmi kreativní nelze to říci jinak než pomatenci. Takže jeden z nabízených trendů byl nechat si udělat dokonalou manikúru, kdy vám manikérka namísto běžného laku na nehtík nanese plastický obrázek ženského pohlavního ústrojí.

Jedna tvůrkyně (chce se říci spíš tvořilka) vzývající ženskost přišla s náhrdelníky v témže tvaru. A sehnat se samozřejmě daly i náušničky, aby byl set kompletní.

Tady ovšem nešlo o kouzlo nechtěného. To se ale povedlo třeba jednomu výrobci deštníků, který přišel s růžovou variantou. Využil přitom tři odstíny této barvy, největší okrajová část byla světle růžová, v centrální části pak dva soustředné kruhy byly vždy o poznání tmavší a uprostřed trčel samozřejmě klasický černý hrot deštníku. Jedním slovem krásné pevné ňadro jako od plastického chirurga.

Ale zpátky k podivnostem, které se urodí u velkých světových značek. Balenciaga třeba dala do prodeje košilotričko. Tedy tričko, na jehož přední straně je přišitá kompletní košile. Můžete nosit buď tričko a vepředu vám plandá košile, nebo košili a na zádech máte tričko. Zkrátka to vypadá, že jste se rozhodli nezbavit se šatů, které jste jako siamská dvojčata nosili před úspěšnou operací.

A kdybyste ještě neměli dost, mrkněte na novou kolekci bot od Christophera Kanea (oblékal třeba i Kylie Minogue). Ten před nedávnem vzkřísil slávu crocsů (milovníci módy děkují). Tentokrát klasické lodičky dovybavil kuchyňskými houbičkami – na špičce, na patě a kolem podpatku. Takže za bratru 800 liber můžete vypadat, že jste uklízečka, která se zapomněla podívat, jak se po šichtě obula. Prostě vážně, móda je občas velká legrace.



