Jak ve starým závěsu. Dnešní Valmotové a brokátové kabáty po babičkách

Nedávno jedna má kamarádka, která je skutečnou znalkyní módy, sdílela na sociálních sítích aktuální fotku z módních stránek jako přípravu na podzimní sezonu. Modelka měla v podstatě obyčejné, jen hodně široké vlněné kostkované kalhoty a trochu nadměrný pletený šedivý svetr s velkým rolákem. A přes to stříbrorůžový kabát z ručně vyšívaného brokátu. „Já ti nevím, připadala bych si v tom jak ve starým závěsu,“ zněla jedna z reakcí.

Ve výsledku je to pravda. Jedním z aktuálních trendů v módě je totiž sáhnout do historie hlouběji než jen do 20. století (a z něj okopírovat ze 30., 60. nebo 80. let nějaký ten vizuální podnět). Tentokrát se tvůrcům zalíbilo sáhnout po těžkých výšivkách, inspirovali se gobelíny – nebo tapiseriemi, chcete-li –, a zalíbení proto našli v žakárových látkách, mezi nimiž je nejznámějším samozřejmě brokát.



Jen drobná vysvětlivka: žakárové tkaní je technika, kdy látka je tvořena tak, že velkoplošné vzory jsou jakoby vyšívané neboli plastické. Může být klidně lehká a splývavá jako damašek a vzor vystupuje jen lehounce (koukněte babičkám do prádelníků, jistě tam bude aspoň jedno takové hodobóžové povlečení). Nebo je naopak až hrubá a silná s velmi výrazně vystupujícím vzorem, což bývají tradičně brokáty.



Kabáty působící jako ušité ze zámeckých závěsů či postelových přehozů vypustil na přehlídce pro letošní podzim/ /zimu, a to primárně na pánech, třeba proslulý módní dům Givenchy. Extrémně se vyšívané a vytkávané látky zalíbily hodně extravagantní značce Comme des Garçons; Gucci zase v čase příprav na školu přišel s batohem, který jako by vyšívaly středověké princezny.

A na to samozřejmě reagují i mnohem levnější značky. Ať už jde o River Island, nebo Asos. Všude seženete něco, co má alespoň potisk odkazující na nástěnné koberce. A vyhledávání slovního spojení „tapestry coat“ neboli něco jako gobelínový kabát letí podle vyhledávače módy Lyst vzhůru o desítky procent.

Čím to, že je najednou taková móda vracet se o tolik v čase? „Je to v dnešní přetechnizované a zrychlené době jakýsi mentální návrat k řemeslu. K řemeslu, na které je potřeba poctivost a hodně času,“ řekl listu Guardian historik módy Tony Glenville. Navíc zákazník vidí, že jde o práci navíc, tedy vytkávání nebo vyšívání, že to není jen tak obyčejně natištěné. A tak si rád připlatí.

Módní stránky britského deníku dokonce pokřtily nový styl na bayeux chic. A to je návrat k řemeslu o hodně století zpět. Slavná, skoro šedesátimetrová tapiserie z Bayeux totiž zřejmě vznikla již někdy v 11. století a zobrazuje příběh Viléma Dobyvatele. Kromě toho, že je i přes mnohé zřejmě záměrné nepřesnosti i určitým historickým pramenem, je zajímavým pohledem na tehdejší módu. Takže propojení s rozmarným světem oděvní tvorby by tam bylo.



A teď hurá na půdy, jestli tam babičky nemají schovaný nějaký ten brokátový poklad!