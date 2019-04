Kam se to nosí? Posměch podivným kreacím je pro módní značky žádaná reklama

Čas od času na některé ze sociálních sítí narazím na pohoršenou ironií komentované fotky z nedávných přehlídek. Povětšinou se to týká pánské módy, kde defilují modelové v latexových sukýnkách, minišatech bez ramínek, topech s volánky… doplňte si, co libo.

Doprovodný text bývá ve smyslu: Jo, tak takhle si představuju pravého chlapa!

Pokud jde o dámské kolekce, většinou jsou reakce o poznání méně uštěpačné a omezují se na pouhé: Proboha, kam se to nosí?

To se týká většinou kreací, kde je látky taková záplava, že to spíš vypadá jako ta hromada prádla, co se kupí v kdekteré ložnici na židli nebo rotopedu.

Vysvětlení jsou k tomu vlastně dvě. Jedno, které je léta platné. A stejně dlouho nezabírá. Ne vždy návrhář chce říct: „Noste to!“ Jde o umění. Výtrysk inspirace a jakýsi umělecký pohled na realitu. Je to možná nadnesené srovnání, ale taky nečekáte, že potkáte někoho, kdo vypadá jako Picassovy portréty z kubistického období.



Druhé vysvětlení souvisí s proměnou prodejních kanálů módního průmyslu. Jsou jím čím dál více sítě. Aktuálně totiž zákaznictvo těch nejluxusnějších značek notně omládlo. Dle odhadů tvoří takzvaní mileniálové až 60 procent klientely značek těch nejzvučnějších jmen. Jděte se ostatně podívat do výloh v Pařížské. Vládnou jim často tenisky či obří mikiny.

No a mladí hledají inspiraci hlavně na internetu. A hledají tam také zábavu. A jestli tou zábavou bude posměch podivným kreacím navěšeným na neduživých chlapcích vrávorajících na patnácticentimetrových podpatcích, tak je to pro danou značku jedině dobře. Protože se třeba posměváček nakonec prokliká k obchodu.

Velmi přesně popsala cílení na internetovou generaci v aktuální velké módní příloze Guardianu Morwenna Ferrierová. Podle ní vlastně návrháři vytvářejí speciální edice určené k tomu, aby se z nich staly memy. Neboli vtipné obrázky na sítích. Sama si některé vyzkoušela. Navlékla se třeba do obřího květovaného stanu (no dobře, šatů s pláštěnkou) od Emmy Wicksteadové nejvíce připomínajícího závěsy tradičního britského vesnického domku. Smát se návrhářce můžete, ale kdo patří k nejoblíbenějším tvůrcům pro vévodkyni Kate?

Stejně tak třásňové šaty z dílny Moschino v nejlepší tradici hollywoodské zlaté éry. Jen místo třásní jsou sešité z tisíců zlatých jehlic, a dokonce k nim patří klobouček ve stylu náprstku. Nosit se to vážně nedá. Váží to dvacet kilo a z ramínka to musíte sundávat ve dvou. Ale těch vtipných fotek s náprstkem na hlavě! (Moc tam nedrží, takže musíte fotit rychle.)

Mistrem nápadů, které se přetaví ve vtípky na internetu a tím posilují každým sdílením jméno značky, je kreativní šéf domu Balenciaga, návrhář Demna Gvasalia. V jedné kolekci okouzlil internetové posměváčky trikem s logem přepravní společnosti DHL, jindy zase obří kabelou, která přesně kopírovala oblíbenou „nákladní“ modrou tašku IKEA. Úsměv pak trochu mrznul u cenovek. Triko vyšlo na 185 dolarů. Kabela z luxusní kůže na 2000 dolarů. A obojí kupce našlo.