Klíč k úspěchu Medusy? Okázalé bohatství na pomezí kýče alias Versace je na prodej

Versace je na prodej, hlásají titulky po celém světě v posledních dnech. A vzduchem létají miliardové částky v dolarech. Pro Čekstajl je to rozhodně příležitost podívat se na to, co sourozenci Gianni, Donatella a Santo přinesli do světa módy tak famózního, že jde o takové peníze. Jestli je značka Versace něčeho symbolem, tak určitě okázalého bohatství na pomezí kýče.

Již před více než dvaceti lety zavražděný návrhář Gianni se pro svou tvorbu inspiroval v řecké mytologii a jeho modely ve velkém nesly na sobě hlavu bájné Medusy, která je i logem módního domu, a lemoval je stejně zhusta motiv řeckého klíče. Zlatou barvou, pestrými vzory exotických zvířat a dalšími křiklavými symboly luxusu za značné peníze se v jeho tvorbě nikdy nešetřilo.



I po smrti milovaného bratra dokázala původně podceňovaná Donatella udržet jeho vizi i módní odkaz a jeho slávu a vliv z devadesátých let zúročit. Svou roli v tom hrálo, že dnes plastikami extrémně proměněná chemicky platinová blondýna byla vždy bratrovou múzou a na chodu firmy se od počátku (tedy od roku 1978) podílela.

Kromě křiklavosti byla poznávacím znamením kreací Gianniho Versaceho dokonalá znalost ženské postavy. Přesně uměl vykreslit křivky. Absolutně precizně odhalit co nejvíce a přitom udržet to, co má být skryto, ukryté. Proto se ikonickými staly černé šaty pospojované zlatými svíracími špendlíky, které v roce 1994 vynesla tehdejší přítelkyně Hugha Granta Liz Hurleyová. Model v podstatě udělal celebritu z do té doby neznámé dívky a vysloužil si i vlastní stránku na Wikipedii.



Dnes, v době modelů Lady Gaga a podobných extravagantních celebrit, jde o stěží uvěřitelnou věc, ale tehdy šlo o revoluční šaty.

Gianni a spolu s ním Donatella, jež se starala o mediální obraz, a Santo, který je dnes hlavou módního impéria, zachytili naprosto dokonale vlnu, která přišla s přelomem 90. let a vyznačovala se kultem supermodelek.

Tehdy začala značka Versace připravovat přehlídky haute couture a spojila módní průmysl se showbyznysem. George Michael do svého klipu Freedom angažoval pět nejslavnějších modelek té doby – Cindy Crawfordovou, Naomi Campbellovou, Tatjanu Patitzovou, Lindu Evangelistu a Christy Turlingtonovou. Čtyři z nich (bez Tatjany Patitzové, kterou ve velké pětce nahradila Claudia Schifferová) pak záhy společně šly přehlídku Versaceho modelů a prozpěvovaly si přitom právě Freedom. Dodnes tyto dámy platí za hvězdy přehlídkových mol, byť už se na přehlídkách objevují sporadicky. Tu, kterou Donatella loni věnovala Gianniho památce dvacet let od jeho úmrtí, ale řada z nich nevynechala.

Do prvních řad na představení svých nových kolekcí pak Gianni začal usazovat své přátele z řad celebrit – Madonnu, Eltona Johna a samozřejmě všemi milovanou princeznu Dianu. Tato místa přitom do té doby byla vyhrazena módním profesionálům z lesklých magazínů. Spojení s celebritami už pak módu nikdy neopustilo. Stejně jako jistě ještě dlouho nezmizí značka Versace.