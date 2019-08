Končí éra andílků? Victoria’s Secret má za sebou několik fiasek

Žena jako objekt touhy, ztělesnění pozemské, někdy i nadpozemské krásy. To zní hezky. Žena jako věc k vystavení. To už zní dost hnusně, ale ve výsledku je to jen jiný úhel pohledu na totéž. A uprostřed bitvy těchto pohledů je již delší dobu ikonická značka spodního prádla Victoria’s Secret.

Proslulá módní show, která koncem roku představuje na molu desítky dlouhonohých krásek v různě miniaturních provedeních podprsenek a kalhotek doplněných andělskými křídly a přitahuje k obrazovkám miliony diváků, má namále. V dnešním světě, kde se díky iniciativám jako MeToo stále víc skloňuje respekt k ženám, už zkrátka dochází podívané, z níž nejeden muž spí odkopaný, dech.

Luxusní značka Victoria's Secret oznámila spolupráci s první transgender modelkou A firma dosud celkem jednoznačně vládnoucí světu luxusního spodního prádla je ukázkou toho, že na vrcholu jeden klidně zaspí dobu. Takže za poslední rok má za sebou následující rány či fiaska. Vloni se její marketingový šéf Ed Razek velmi pohoršlivě vyjádřil o transgender modelkách. K Victoria’s Secret prý ani nepáchnou, protože by kazily fantazii, již módní show s krásnými ženami probouzí.

Takže poslední potvrzená zpráva z módní firmy zní: pan Razek odchází do důchodu. A to jen pár dní poté, co společnost najala transgender modelku Valentinu Sampaio. Jestli toto na poměry Victoria’s Secret moderně tolerantní rozšíření řad pověstných andílků, jak se ambasadorkám značky říká, nepřichází pozdě, se ukáže. Fiaskem totiž byla už loňská show, která se konala jen pár dní po Rezekově neomaleném vyjádření. A podle odhadů na ni koukalo o třetinu méně lidí než o rok dříve. A spolu se sledovaností letěly dolů i tržby. Zatím nepotvrzené (tedy přímo z centrály) informace říkají, že letos se ikonická módní přehlídka konat nebude. Uvedla to jedna z modelek, které již roky tuhle přehlídku „šlapou“. Firma zatím mlčí, ale uniklé interní sdělení z května z pera výkonného ředitele Lese Wexnera říká, že „vedení usilovně pracuje na změně celkové koncepce přehlídky, tak aby odpovídala současnosti…“. Návod by mohli u „Viktorky“ hledat v jiném projektu, který by dřív s klidem aspiroval na cenu sexistické prasátečko (kdyby se ještě udělovala). Je jím slavný kalendář Pirelli. Americká značka spodního prádla Victoria's Secret bude mít první transgender modelku. Od svého vzniku v šedesátých letech byl vlastně takovým soft pornem pro VIP. Lepé děvy často zvučných jmen v minimu oblečení a pneumatiky. Od devadesátých let se ale začal proměňovat. Nahota ustoupila (ne zcela, některá vydání s ní pracovala i v poslední době, ovšem jiným způsobem), pneumatiky zmizely zcela. A z kalendáře kalendářů se stal umělecký projekt. Aktuálně se dokončuje ten pro příští rok. Emma Watsonová nebo Kristen Stewartová v něm ztělesňují Shakespearovu Julii, která přežila. Neboli Julii okolo pětatřicátého roku věku. Ikona tak zůstala ikonou, jen místo ženy-věci prezentuje duchaplný objekt. A vážně je to rozdíl.