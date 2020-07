Kraťasy z 80. let se vrací do měst. Čím jsou kratší, tím jsou lepší

Udeřily opravdu letní teploty a s nimi i věčná módní otázka, jak málo se můžeme obléct, aby to bylo ještě společensky únosné. Tradiční bolístkou konzervativců v odívání (a ano, Čekstajl se k nim počítá, takže následující řádky berte s rezervou) jsou pánské šortky. Patří do práce? Jak dlouhé či spíše krátké mají být?

My konzervy máme jasno. Krátké kalhoty jsou vyhrazeny malým chlapcům, kteří si přechodem do dospívání vyslouží dlouhé kalhoty, a do práce proto nepatří. Stačí zvolit dostatečně vzdušnou látku (len je fakt prima) a ohrnout kalhoty nad kotníky, aby případný větřík ochlazoval právě zde a fertig. Pro mimopracovní příležitosti pak šortky sahají těsně ke kolenům (spíš mírně nad) a celkový look vypadá, jako byste právě mířili na jachtu. Tedy spíš užší střih a bez naditých bočních kapes (ty si nechte na výlety do divočiny).



Jenže staromilci míní (a můžou si myslet, co chtějí) a módní trendy mění. Takže aktuální hit prosazující se čím dál víc jsou „superšortky“. Neboli dost hodně krátká kaťata. Myšleno tak, že nohavice končí oblíbenou mírou „dlaň pod rozkrokem“. Zkrátka 80. léta a začátek devadesátek jako vyšité.

Zajímavé je vysvětlení, proč se znovu takto extra krátké kraťasy opět dostávají do popředí. A Česktajl přiznává, že doufá, že tímto pár mužů od jejich nošení odradí.



Takže, pánové, ať se vám to líbí, nebo ne, i vy nejste často víc než sexuální objekt. Posledních pár let se mužská potence dokazovala vypracovaným bicepsem. Hodně krátký rukáv odhaloval namakaný sval na paži. Jenže módní trendy tomu zase udělaly přítrž.

Trička jsou v rámci trendu oversize volná a rukávy díky tomu plandají příliš nízko, takže hodiny strávené v posilovně nejsou dostatečně patrné. Totéž platí o košilích. I krátké rukávy se prodloužily. A to nejen díky trendu oversize. Jsou delší i u vypasovanějších modelů. Tady je možný vliv konzervativců přesvědčených, že stejně dobře poslouží lehká košile s dlouhým rukávem, kterému ohrnete manžety k předloktí.

Takže mužnou sílu je třeba demonstrovat jinak. A v případě superkrátkých šortek je tím „demonstrantem“ kvadriceps. Neboli dobře modelovaný čtyřhlavý stehenní sval. Doporučenou aktivitou k jeho vyrýsování jsou například tolik oblíbené půlmataronské, či dokonce maratonské běhy. Ale jde to samozřejmě i jinak.

Kraťasy jako sukně?

Důležité je ovšem u toho připomenout, že pokud jej „vytuněný“ nemáte, pak hubené nohy trčící ze superkrátkých kaťat nevypadají zbytečně přitažlivě a celý koncept pak ztrácí na účinku.



Zajímavou úvahu do šortkového příběhu vnesl britský deník Guardian. Jestli náhodou není délka pánských kraťasů jakousi obdobou indexu krátkých sukní. Neboli když se ekonomicky nedaří, zkracují ženy sukně, aby byly atraktivnější.

Buď jak buď, trend to je. Ale stále platí hlavní poučka Čekstajlu (a to i přes všechny sarkastické poznámky výše)… Noste si to, v čem se cítíte dobře, pak vám to totiž bude bez ohledu na trendy či módní rady slušet.