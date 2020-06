Plus size modelky nestačí. Kypřejší těla potřebují jiné střihy, firmy by na to měly myslet

Než jsme se přestěhovali na vesnici, měli jsme bezvadného souseda. Člověka, který si uměl vážně užívat života. A měl spoustu zábavných historek v rukávu o hvězdách jako Laďka Kozderková nebo Nelly Gaierová (mladší ročníky nechť zagooglí). Býval totiž baleťákem v karlínském divadle. V době, kdy jsme ho poznali, byl už nějaký ten pátek (v podstatě nějaké to desetiletí) v důchodu.

Protože z prken, co znamenají svět, odešel těsně po čtyřicítce, přestože ho tehdejší šéfové umlouvali, že ještě přece může skotačit po jevišti. „Jenže, víš, vždycky jsem se držel toho, že divadlo je od slovesa dívat se, a ne divit se,“ řekl mi jednou.



Proč vám to vyprávím? Ta věta mi vytanula na mysli, když jsem brouzdal sociálními sítěmi a vyběhla na mě zábavná debata nad novou kampaní značky F&F na letní plavkovou kolekci. Na plakátu jsou dvě slečny v bikinách, kdy zejména blondýnka v oranžovém koupacím úboru nemá míry klasické modelky. A ta debata? Někdo zmínil, že „mu známý z marketingu říkal, že plus size modelky jsou teď trend, ale pořád je to odvážný“. A hned se začalo diskutovat, co proboha je na těch dvou plus size. Obě jsou to štíhlé dámy, jen zkrátka mají ňadra, a dokonce i boky. Jinak jsou štíhlé, tělo mají pevné, kůže nenese stopy pomeranče.



Takže pro pořádek. Plus size modelky se skutečně primárně vyznačují tím, že mají ženské křivky, ale jinak jsou to pořád modelky, takže jejich těla nejsou nepěstěná a neudržovaná. Jsou i takové, které mají třeba bříško, ale tím to končí. Protože marketing, kterým jakákoliv kampaň na oblečení je, je také divadlo. A to je od slova dívat se. Takže chcete, aby se dívalo na něco, co bude obecně přijímáno jako krásné.

Pokud tedy nevystavíte kampaň přímo na tom, že ukazujete krásu „nedokonalosti“. To třeba před dvěma lety udělala britská dost populární oděvní značka Missguided. Ta angažovala šest žen, které rozhodně neodpovídaly ideálu krásy. Byla mezi nimi například kyprá modelka s albinismem, dívka s popáleninovými jizvami na pažích a zádech, kráska s obřím mateřským znaménkem na obličeji nebo žena, jejíž kůže byla poznamenána „nemocí motýlích křídel“.

Sklidila samozřejmě obrovský potlesk, že ukazuje normální lidi, a tak dále. Jenže takto nabytá popularita se dá lehce ztratit, když se nedržíte vždy svého dobře vystavěného příběhu. Což se stalo právě v těchto dnech. Značka to od zákazníků strašně schytala na sítích, když svou novou kolekci pro plnoštíhlé na svých stránkách prezentovala na modelce britské velikosti 8, což znamená v překladu S. Nepomohlo ani vysvětlení, že v době koronaviru nechtěli do focení zaangažovat více lidí, a proto zkrátka všecko nafotili na jedné a té samé modelce.



A to mimochodem ukazuje ten hlavní problém, který s oblečením pro plnoštíhlé je. Pokud se dá nafotit na menší modelce, znamená to, že totéž firma našije jen větší. A to vážně nestačí. Kypřejší těla potřebují jiné střihy. A pokud na to nezačnou módní firmy myslet, je fuk, jak moc plus size modelky pro své reklamy a show zvolí.