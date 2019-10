Lidé čtěte! Informace na cedulkách jsou čím dál důležitější

Přiznávám, že dnešní „sloupek“ je hnán rozladěním. Čekstajl dlouhodobě své čtenáře přesvědčuje, že přírodní materiály jsou lepší. Lépe vypadají, jsou prodyšné, pohodlnější, příjemnější na nošení. Jako bonus: když se v nich člověk zapotí, neví to bezpodmínečně celý prostředek hromadné dopravy, což naopak u pěkně stoprocentních plastů, pardon polyesterových tkanin, bývá pravidlem.

To všechno platí. Stejně jako opakovaná výzva jako z lékárny: Čtěte, prosím, příbalový leták. V tomto případě ty obří cedulky všité dovnitř oblečení. Tam totiž člověk zjistí, s čím má doopravdy tu čest.



A to rozladění? Prodejci velmi dobře vědí, že zkušenější či poučenější zákazníci jdou po přírodních materiálech. A tak, aby si lidé nemuseli do obchodu nosit lupu a zoufale hledat ve vnitřní kapse saka nebo na nekonečném vnitřním švu ještě delší ceduli s pokyny k praní a mezi nimi uvedeným složením, jim pomáhají. A to tím, že k velkým visačkám hlásajícím třeba jméno značky připojují také povětšinou kartonové cedulky s oznámením, že jde například o vlněný výrobek. Takže se tam skví vytoužené slůvko „wool“, pokud jde dejme tomu o zimní kabát.

Jenže není samospásné. Při procházení aktuální nabídky několika řetězců se podobný kartonek houpal na několika kabátech. V ideální variantě měl výrobek okolo 70 procent vlny a zbytek tvořilo umělé vlákno (zcela vlněný kabát by nebyl příjemný na nošení ani údržbu). Přikývnout, že si může hrdě říkat „z vlny“, lze i u těch zimních plášťů, kde byl poměr půl na půl. Ale když se karta obrátila ve prospěch umělotin, a to dokonce 79 ku 21, tak bych řekl, že jde s cedulí „wool“ o klamání zákazníka.



Čtení cedulek bude čím dál důležitější. Módní svět se totiž stále více snaží vylepšit svou pověst a klade kvůli životnímu prostředí důraz na udržitelnou módu. Dokonce tak moc, že zahraniční „fashion“ webové stránky jí věnují často samostatnou sekci. Stále větším hitem je tak třeba organická bavlna. Rozdíl oproti té běžné? Pěstuje se bez pesticidů, chemických hnojiv a na lépe obhospodařované půdě a hlavně se při jejím zpracování použije výrazně méně vody.

Bio

Běžně totiž na kilo bavlny připadá deset až dvacet tisíc litrů vody. Takže na obyčejné tričko padne i 2700 litrů. U organické bavlny jde jen o 314 litrů, uvádí nová studie organizace Soil Association. Ale samozřejmě při vyšších nákladech na pěstování, protože bavlna je rostlina, která špatně odolává škůdcům.



Výsledkem je ovšem měkčí tkanina a také možnost pro výrobce říci si o víc peněz, když si nalepí na visačku nápis „bio“ nebo „organic“. Některé značky na tento trend sázejí natolik, že slibují, že v budoucnu budou vyrábět jen z organické bavlny.

Na jejich úspěch chtějí navázat i velké obchodní řetězce, které mezi řadou „obyčejných“ kousků oblečení mívají už sekci nazvanou „bio“. Ale právě po zkušenostech s vlněnými kabáty se vyplatí i v tomto případě podívat nejen na velký nápis, ale i na mikropísmenka u návodu na praní.