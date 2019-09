Móda je skvělá hra, ale netrapte se s ní příliš

Milí čtenáři, dnes si dovolím být trochu nostalgický. Máme spolu totiž výročí. Toto je (ani se mi tomu nechce věřit) 200. Čekstajl , který pro vás „smolím“. Jen pro pořádek celkově jich vyšlo o něco málo více, protože v době dovolených jsem svůj sloupek půjčil hostujícím autorům, abyste nebyli ochuzeni. A patří jim dík, že se vrhli na nelehký úkol popisovat trochu nevážně svět rozmarné módy.

A velké díky patří vám. Za to, že vás to baví a čtete tyto řádky. Za to, že je kritizujete, protože bez toho by to nebylo ono. Za to, že si spolu s vámi můžu rozšiřovat obzory. Pro vás a s vámi jsem objevil podivuhodná slova, která k módě patří. Nejvíc mi v hlavě utkvěl noblesně znějící odstín barvy „chartreuse“. O co honosněji zní, o to je to „ošklivější“. Je to totiž taková žabincově zelená.

Když jsme u toho, dost jsem si díky vám rozšířil i slovní zásobu v angličtině. V běžné konverzaci o počasí nebo cestování člověk příliš často slovní spojení „lodičkový výstřih“ (bateau neckline) nepoužije.



V rámci historických exkurzů, abychom společně odhalili původ některých dodnes používaných prvků šatníku, jsem nashromáždil řadu zbytečných vědomostí, které mi už prostě v paměti zůstaly. Třeba, že podpatky tak, jak je známe dnes, okoukali Evropané od Peršanů. Nejdříve si je pro sebe uzurpovali hlavně muži. A na dvoře Ludvíka XIV., který byl dost maličký, výška podpatku odpovídala společenskému postavení. A nikdo neměl mít vyšší než sám král, který si pomáhal až deseticentimetrovými špalíčky.

Přestože největší módní ikonou současnosti je pravděpodobně zpěvačka Rihanna (o jejích fashion počinech vás Čekstajl pravidelně informoval), nejčastěji jste se tady na tom místě mohli dočíst o britské královské rodině. Ať už tamní monarchii milujete a sledujete, nebo naopak máte oprávněný pocit, že se svět trochu moc zajímá o jednu konzervativní rodinku s německými kořeny, z hlediska módy a byznysu kolem ní jsou neskutečně šlapajícím strojem.

Nejsledovanějšími v tomto směru jsou obě mladé vévodkyně, které umějí „nakopnout“ prodeje konkrétních kousků o desítky procent nahoru, když je vynesou. Ale upřímně mi k srdci přirostla spíš princezna Anna s jejím dokonalým stylem, ve kterém i po více než třiceti letech může vynést kabát a je stále šik. A samozřejmě sama královna Alžběta II. Panovnice totiž za celá desetiletí své vlády neudělala jediný módní přešlap. „Neteklo“ jí oko na punčoše, neutrhlo se ucho od kabelky a nezvedla se jí nemístně sukně. Tenhle detail mám obzvlášť rád: do lemu kabátů má totiž mazaně zašitá malá závažíčka, aby nezbedný vítr nedělal neplechu.



A konečně v rámci hledání inspirace jsme spolu nahlíželi i do hlav nejslovutnějších návrhářů moderní historie. Jedno je jejich myšlenkám společné a Čekstajl vám to rád s oblibou opakuje. Móda je skvělá hra, ale rozhodně není proč se jí trápit přespříliš. Důležité je, abyste se v tom, co nosíte, cítili sami dobře.