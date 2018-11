Móda v klinči. Je přehlídka spodního prádla ‚softporno‘?

Pozlátko, hra, někdy nadsázka. Slova, která se samovolně pojí se rozmarnou módou. Jenže v poslední době to trochu skřípe. Víc než kdy dřív čelí načančaný a často zdánlivě bezstarostný svět plný šifonu, krajky a lesku „útokům“ na své svědomí. Aneb proměňující se společnost po něm chce, aby nebyl tolik bezstarostný a rozjásaný a občas trochu přemýšlel dřív, než jen tak něco udělá a do světa vypustí.

Teď před koncem roku se sešly hned tři události, které to dobře ilustrují. Italské módní impérium Dolce & Gabbana přestřelilo v Číně. Vypustilo kampaň, v níž lákalo na svou show v Šanghaji a hlavní roli hrála rozesmátá Číňanka, která se marně hůlkami snažila jíst tu pizzu, tu špagety. Mělo jít o hravou narážku na italskou a čínskou kulturu. Ale v Číně se očividně moc nezasmáli a duo návrhářů čelí kritice vinící je z rasismu. A to tak silné, že přehlídka v Šanghaji byla raději odložena na neurčito.

Příklad druhý. V Nottinghamu si naběhl řetězec Marks & Spencer pěkně na vidle svou výlohou. V jedné části propagoval sloganem „nutné součásti outfitu, kterým zapůsobíte“ trend s obleky pro muže. V té druhé jako jasný ženský kousek, bez nějž se dámy neobejdou, „bezva mini kalhotky“. Nad kampaní ve výloze se celkem očekávatelně pozastavily feministky s tím, že si rády počkají, až řetězec udělá výlohy i v obráceném gardu. Někteří zákazníci pak podle Guardianu obchodu vyčetli, že staví i na stereotypu muže, který může ohromit jen v obleku. A navíc řada Britů prý čelí chudobě, tak vnucovat jim, že bez tvídové vesty se neobejdou, není zrovna šetrné.



Největší diskuse se strhla kolem výroční ostře sledované přehlídky ikonické značky spodního prádla Victoria’s Secret. Andílci v krajkách oslňují stejně jako v roce 1995, kdy se poprvé bombastická show drahého prádla konala. Ale dnes jsou pod čím dál větším ostřelováním. A už nejen zarytých feministek, které v přehlídce vidí „softporno“, jak už v roce 2002 ocejchovala andělskou podívanou americká Národní organizace žen. Zastydlá v minulém století jsou asi ta nejmírnější hodnocení ze strany kritiků. A na povrch vyplouvají temnější stránky přípravy nákladného představení. Třeba světová topmodelka Adriana Lima, která je nejdéle sloužícím „Viktoriiným andílkem“ a po dvaceti letech se teď teprve chystá „do důchodu“, přiznala, že před přehlídkou devět dní nejí nic pořádného.

No a marketingový šéf L Brands, kam „Viktorka“ patří, Ed Razek, se musel letos omlouvat, když v jednom z rozhovorů řekl, že transgender modelky mu na molo nesmí. Zmizelo by prý kouzlo, které dráždí fantazii přihlížejících. K tomu přidal, že nevidí důvod, aby show dala příležitost větší škále ženských typů (čti ani kilo navíc). Je to možná fuj, ale divácky to vychází. Loňskou show viděla více než miliarda lidí. Ale tržby i zisky klesají. Aneb zdá se, že muži se rádi zasní, ale ženy raději nakoupí jinde. Takže nakonec možná nepodlehne výrobce tlaku korektnosti, ale zcela obyčejných prachsprostých peněz.