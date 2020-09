Móda z kontejneru. Návrháři cílí na ekologicky uvědomělé zákazníky a čarují ze zbytků

Jako malý kluk jsem miloval forbíny Jana Wericha a Miroslava Horníčka. Dodnes mě rozesmává, že noc byla „vlaá, yny letní, naneštěstí bartolomějská“. A k legendám těchto scének patří historka, kdy pánové v některém divadle vyšli na předscénu a Horníček si povšiml, že Werich má ze stejného materiálu kalhoty jako daný kulturní stánek oponu. A upozornil svého spoluhráče na to. „Taky jsem jim prodal zbytek,“ nezaváhal Werich ani vteřinu.

V nadsázce by se dalo pokračovat s tím, že o desítky let předběhl svou dobu. Máloco je totiž v dnešním módním světě tak „cool“ jako šít z odstřižků, zbytků, nebo dokonce rozstříhat starší oblečení a přešít jej na nové (v tom zase vynikaly naše matky a babičky, kam se na ně hrabou dnešní módní „zaprodanci“).



V branži se o těchto materiálech mluví jako o „neprodejném zboží“, ale to už dávno neplatí. I toto zboží má svou cenu. A vzhledem k tomu, že jde o odstřižky, případně nedostatečně velké kusy látky, aby se našila tradiční postupka kolekce od velikosti S aspoň po L, tak není nikterak závratná. Pokud byste to chtěli sami prozkoumat, vězte, že to není trend, který se Česku vyhýbá. Tak zvané second hand látky prodává například Textile Mountain Lenky Vackové. A je to opravdu vyhledávaná adresa.



Pro svou karanténní kolekci si zde „zashopovala“ první dáma tuzemské módy Liběna Rochová. Modely tvořila navzdory tomu, že březnový pražský týden módy byl jednou z prvních akcí, která padla za oběť koronakrizi. A ukázala, že na smetišti látek končí opravdu poklady. Velkou část kolekce tvořily totiž modely z hedvábného taftu. Byť jde o tradičně materiál pro velké večerní, vytvořila z něj třeba i sportovní bundu.

Také v zahraničí se „látkám, které měly skončit v koši“, věnují především návrháři jako Rochová. Ti, kteří tvoří limitované kolekce a zkoušejí nové a nové materiály, které méně zatěžují planetu. A to od vyšších pater módy, v nichž se pohybuje třeba Marine Serre nebo Collina Strada, nebo i menší nové značky, jako je Fade out Label. To je počin dvojice Andrea Bonfini a Nicola Gomiero, kdy 70 procent látek jsou „recykláty“. Zkrátka rozstříháte staré džíny a ušijete z nich třeba šaty. A to mění podle návrhářů přístup k tvorbě. Většinou totiž nejdřív uděláte návrh a střih, a pak jej dotahujete výběrem látky. Tady je to dost často opačně. Unikátní kus látky „si řekne“ o svůj nový střih.

Materiálu je na světě dost

Práci s materiálem, který se dříve považoval za mrtvý (anglický terminus technicus je dokonce deadstock), se ale nevyhýbají ani nejzvučnější jména módního průmyslu. A cílí tak na ekologicky uvědomělé zákazníky. Stačí se podívat na poslední kolekci pánské řady od Louis Vuitton. Třicet modelů je z látek nových, 25 je z přešitých dřívějších modelů a 25 modelů prostě zrecykloval Virgil Abloh zcela (neboli už jste je viděli, ale on nechce roztáčet kola konzumu).



Jak říkají propagátoři recyklovaných oděvů. Na světě je materiálu dost a dost, není třeba tkát další a další, jen se porozhlédnout dobře kolem sebe. Textilní továrny ale asi jejich názor sdílet nebudou.