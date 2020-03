Móda za časů viru. O tom, že módní svět není zcela bezcitný a povrchní

Svět luxusní módy má svůj pevný harmonogram. Patří k němu zimní maraton přehlídek. Začne se v New Yorku. Pak se dav tvůrců, modelek, módních redaktorů, influencerů a bůhvíkoho ještě přesune do Londýna. Odtud do Milána a pak do Paříže.

Letošní módní týdny byly poznamenány koronavirovou hrozbou, stejně jako každé jiné odvětví. Lidé se zdravili zejména v Miláně nebo v Paříži méně srdečně. Často vynechali klasické „bisou, bisou“ neboli polibky na tvář a občas se namísto podání ruky zdravili máváním nebo ťuknutím pěstmi. Případně si navzájem půjčovali flaštičky s dezinfekčními gely. Roušky, někdy dokonale sladěné s outfitem, se staly jasným doplňkem sezony. Giorgio Armani pak pro jistotu na závěr milánských přehlídek nechal chodit modelky před prázdným sálem.

Přehlídka bez obecenstva. Milánský fashion week ve stínu paniky z koronaviru To jsou viditelné projevy dopadů epidemie. Ale ty skryté jsou mnohem závažnější. Po těchto bombastických show se totiž rozjíždějí nákupčí do showroomů. A velká část z nich je v severní Itálii, konkrétně v Miláně, kde slovutné značky i menší tvůrci v intimním prostředí prezentují kolekce těm, kdo je dostanou do obchodů. Tato klíčová část byznysu ovšem letos odpadá. Milán je v karanténě, a i kdyby nebyl, málokdo by si tam troufl jen tak odjet.

Těm, kdo nešijí v Evropě, pak přidělávají vrásky několik týdnů odstavené čínské továrny. A všem samozřejmě chybějící čínští zákazníci. Poslední čísla z roku 2018 říkají, že nákupy Číňanů představují třetinu veškerých výdajů na luxusní zboží. Celkem jde o trh s obratem přes 300 miliard dolarů. A prognózy uváděly, že do roku 2025 to bude plných 40 procent. Když teď méně cestují, rozhodně pro letošní rok dojde k poklesu. A jestli oslabí čínská ekonomika, pak i kupní síla Číňanů na příští roky. Válečná porada A teď jedna dobrá, nebo přinejmenším sympatická zpráva. V ní hraje hlavní roli Anna Wintourová. Ano, přesně ta žena, která již desítky let vládne tvrdou rukou americkému časopisu Vogue a je snad nejvlivnější a nejobávanější postavou ve světě módy. Ta, která je předobrazem nesnesitelné Meryl Streepové ve filmu Ďábel nosí Pradu.

Tak takhle tvrdá žena svolala na závěr pařížského fashion weeku válečnou poradu editorů módních časopisů. A téma? Jak v této chvíli pomoci mladým začínajícím návrhářům. Ti jsou totiž nejzranitelnější. Nemají ještě obří renomé, s nímž se dají i těžké časy přežít, nemají za sebou sílu velkých koncernů a dav stálých zákazníků, jako jsou značky typu Dior, Givenchy, Louis Vuitton a další. „Oni jsou hybnou kreativní silou, která posune módní svět dál. A jestli mají problémy, jakože jsem si jistá, že mají, pak cokoliv, co pro ně můžeme udělat, abychom je podpořili, je důležité,“ nechala se slyšet Anna Wintourová. A pak že je módní svět zcela bezcitný a povrchní.