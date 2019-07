Motýlek z černého obleku smoking neudělá. Pánové, inspirujte se u dam

Každoroční slet filmařské smetánky do Karlových Varů na mezinárodní festival je jako tradičně také svého druhu módní přehlídkou. Rychlým pohledem, který zmámí především róby dam, platí již několik let opakující se tvrzení. Tedy, že celebrity se co do kultivovanosti odívání přibližují úrovni západních červených koberců a prezentaci před hotelem Thermal nepodceňují.

K pochvale je také to, že i dámy, které nemají hluboko do kapsy a nesázejí na zapůjčené toalety, se přiklánějí k českým či slovenským tvůrcům. Třeba taková Štěpánka Komárková, která v minulosti na červený běhoun vynesla kreaci z nejvyšších pater krejčoviny od Monique Lhullierové, si vzala róbu ze salónu Poner. Druhý, přísnější pohled, se ale musí pozastavit nad tím, že za dámami notně pokulhávají pánové. Pravda, křiklavé porušení bontonu se snad nekonalo. Roztrhané džíny a ošmajdané tenisky jsou na festivalovém galavečeru už minulostí. Ale otázka zní: Pánové, víte, co je to smoking? Předepsaný dress code pro zahajovací večer (a nejen ten) zní „black tie“, neboli večerní oděv. Kde je diktován motýlek (ten má být tmavý, proto to „black“) a k motýlku patří smoking. Řada mužů ovšem v Karlových Varech sáhla po běžném černém obleku a doplnila jej motýlkem. Napříč generacemi i branžemi. Neboli ostřílení mazáci jako Martin Dejdar, mladíček známý z filmu Dukla 61 Oskar Hes i manžel ministryně financí Aleny Schillerové udělali tuto základní chybu. Ne a znovu ne, motýlek z černého obleku smoking neudělá.

I pánové, kteří po smokingu sáhli, by měli často ještě trochu přitlačit na pilu. Vysoký lesk polyesterových látek není a nebude in. Nepadnoucí sako, povětšinou příliš velké, taky ne. Drobné přešlapy by se pak našly i u jinak předpisových elegánů, prezidenta Jiřího Bartošky (to štepování vážně není nutné, máte lepší kousky) nebo Marka Ebena s pokrčenými nohavicemi (dámám by se zmačkaná róba také neprominula). Skoro by se chtělo poradit karlovarským švihákům: Inspirujte se u Ani Geislerové. Přední česká herečka totiž vynesla róbu ve stylu film noir. Černočerná toaleta byla totiž dokonalou dámskou hrou se smokingem. Šálové lesklé hluboké klopy a k tomu matná látka. Vysoký rozparek jako bonus. Jediné, co k inspiraci pro pány není, je samozřejmě nahé tělo pod klopami, to prosím ponechme pro představení Chippendales. Mimochodem právě toalety, jako ta Geislerové, tedy vyžadující absenci spodního prádla, konkrétně podprsenky, byly letos hitem. Nutností jsou u rób s hlubokým výstřihem ať už zepředu nebo zezadu. A dámy se s tímto požadavkem vyrovnaly se ctí. Navíc dokázaly, že bezpodprsenkové modely nejsou výsadou jen mladých dívenek, které se mohou bez výhrad spolehnout na pevnost a pružnost těla. Za všechny lze jmenovat jistě hlavní hvězdu festivalu Julianne Moorovou, která v kaskádě kanárkových volánků začínajících tak proklatě nízko a na tak tenkých ramínkách, že prádlo vylučovaly, potvrdila i na prahu šedesátky, že si s módou rozumí.