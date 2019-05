Mrkací panenka, bílé ponožky i čelenky. Rozpustilé uličnice oslavují kult infantilnosti

Zlatá éra barrandovského filmování ukrývá nejeden poklad. A jedním z nich je nenáročná komedie Uličnice s Věrou Ferbasovou, v níž ztvárňuje osmnáctiletou zamilovanou dívku, která se převlékne za třináctiletou holčičku ze sirotčince.

A s chutí situace využívá k prostořekosti, kterou v dospělém věku svázáni společenskými konvencemi brzdíme. Aneb: A do lihu patří všichni broučci? Proč se ptáš, maličká? No že tudle strýčínek říkal slečně sekretářce „šla sem, broučínku“.



Na rozverný film, pod nímž je jako scenárista podepsán Otakar Vávra, si Čekstajl vzpomněl při zamýšlení se nad dalším z nových trendů, které svět rozmarné módy nabízí. Jednoduše by se dal popsat asi jako oslava infantilnosti. Neboli takový módní návrat do dětství. A týká se to tedy především dámského šatníku (pokud ovšem nejste staromilec, který za návrat do klukovských let považuje i nošení kraťasů).

Plíživých náznaků byla v posledních letech celá řada. Namátkou vzpomeňme na krátké bílé ponožky s jakousi krempou zdobenou třeba jahůdkami, které se před pár lety staly trendem v kombinaci s lodičkami. V rámci doplňků se, jak jsme i na těchto řádcích před nedávnem popsali, vrátily do módy čelenky, které v mezičase udržovali při životě fotbalisté.

Teď se vše pospojovalo a k dobrému tónu mezi dámami, které trendy opravdu sledují, patří vypadat, jako by mířily první školní den na základní školu. A ne jako doprovod, ale doprovázený. Aneb vzpomeňte na ty šatičky s velkými volány na ramenou, které se spojovaly na hrudníku do velikého „V“. Přidejte k tomu dost krátkou (ale nikoliv vulgárně) nabíranou sukýnku rovněž s volánkem. A máte zhruba představu. Variantou může být chovanka klášterní školy. Ke krku upnutá bílá blůzka s půlkulatým límečkem zakasaná do dlouhé volné sukně do půli lýtek (tady je povoleno přísnost opustit a naopak veselé barvy jsou plus). K tomu přes ramena přehozený lehký svetřík.



Důvody pro dětinštění

V ad absurdum dotažené variantě – vyhrazené spíš exkluzivním akcím pro celebrity – můžete vypadat jako oživlá mrkací panenka (i proto si Čekstajl na tu Věru Ferbasovou vzpomněl). Takový look předvedla třeba v jednom ze svých převleků na ikonické Met Gala „královna šoku“ Lady Gaga.

Důvody pro dětinštění jsou prý dva. „Jedním z nich je určitě nostalgie po dětství. Klasický přístup ,za starých časů bývávalo lépe‘ se velmi často projevuje v tom, co si oblékáme,“ vysvětlila v deníku Guardian profesorka spotřebitelské psychologie Aurora Bardey. Kromě toho má dětství v našich představách pel nevinnosti, což „zdětinštění šatníku“ prý pomáhá. Druhým důvodem je pak dle deníku stále větší příliv japonských designérů do Evropy. A Japonsko je země, kde hra s šatníkem na téma sladká holčička má dlouhou tradici.

Tak jen v převleku za sladkou školačku nezapomeňte, dámy, na slovník. Uličnice Věra všechny šokovala vilným a procítěným provoláváním: „Já bych se líbala!“ Co by pohoršovalo dnes, si doplňte sami.