Muži, jásejte. Minisukně zažívají renesanci a jsou čím dál kratší

S jistými výkyvy, ale přece jen se začíná oteplovat. A to znamená nejen delší večery, konec hraní si na cibule neboli chumlání se do několika vrstev šatstva, ale také pro mnohé pastvu pro oči. Pánové nemívají problém přiznat, že teplé počasí snižuje jejich soustředění, když dámy vytáhnou jemné blůzky, obtažená trička či tílka a hlavně krátké sukně.

Dámy nebývají tak hlasité, ale v případě dobře rýsovaných mužných postav jim krátké rukávy či kalhoty (ať si o jejich vhodnosti jako oděvu do zaměstnání myslíme cokoliv) rovněž připadají potěšující. Čekstajl má dobrou zprávu pro obě skupiny, byť tedy svírán tradičními předsudky věří, že přece jen více zajásají pánové. Takže tou pozitivní informace pro ně začneme.

Po období, kdy módu ovládaly midi a maxi délky, zažívají renesanci minisukně. V jarně-letních kolekcích se zjevily na přehlídkách Chanelu nebo Burberry. A říct, že jsou dlaň pod rozkrok, je skoro málo. V kombinaci s maxitriky totiž spodní lem trika ještě na molu modelkám zpod okraje sukně vyčuhoval.

Ale netřeba hledat důkazy jen v top patrech módního průmyslu. Obchody s dostupnou módou jako internetový Asos nebo tradičnější Topshop hlásí zvýšený zájem o zkrácené sukýnky. Podle informací Guardianu dokonce o více než sto procent.

Nedá se přitom nevzpomenout na proslulé, leč nepříliš spolehlivé ekonomické indexy, které se zabývají trendy v módě. Ve dvacátých letech minulého století vznikl totiž index délky sukní. Podle něj se sukně zkracují v době, kdy se ekonomice daří, protože dámy mají možnost nakupovat luxusnější punčochy, které pak chtějí ukázat. To ovšem platilo pro tehdejší časy.

Později se naopak věřilo, že sukně se zkracují, když jsou zprávy z ekonomiky horší a celkově stoupá nejistota ve společnosti. Méně látky znamená nižší výrobní náklady a hlavně (teď teprve řádně šlápneme do předsudků) se dámy snaží minisukněmi zvýšit svou přitažlivost, aby sehnaly toho patřičně zajištěného živitele pro nastávající horší časy. S druhým výkladem souvisí ještě rtěnkový index. Aneb čím víc výraznějších rtěnek se prodá (aby dámy byly přitažlivější), tím je na tom ekonomika hůř.

Ale i kdyby tyto indexy platily, mají vždy minimálně tříleté zpoždění oproti ekonomické realitě, takže odhadovat z nich budoucí vývoj na burze se neoplatí. Což neznamená, že nemůžete se zalíbením na dlouhých nohách na ulici spočinout pohledem. Zkuste přitom nebýt za volantem. A teď jen odsouvaná douška pro dámy, jimž lahodí pohled na osvalené nohy mužných protějšků. I v případě kraťasů je trend hodně krátký. Neměl by to být „Paľo Habera style“ z přelomu 90. let – tedy sotva zakrývající půlky. Ale délka do půli stehen (tedy případně odhalující hodiny strávené během nebo cviky v posilovně) stačí. Čekstajl, jak jeho pravidelní čtenáři jistě tuší, s tím zcela nesouzní, ale to je tak vše, co je s tím schopen udělat.

Takže dámy i pánové, užijte si, co se lemů oblečení týká, hodně krátké léto, které bude, doufejme, co nejdelší.