Od milující tety? Britský designér sází na příšernosti typu obří a pestrobarevný svetr

Jako projekt snaživé bydlenky nebo něco z pozůstalosti Květy Fialové. Tak vypadal pestrobarevný svetr zpěváka Harryho Stylese, který si na začátku tohoto roku oblékl pro americkou talk show Today. Do modelu s velkými čtverci a čouhajícími nitěmi by se jeden z nejpopulárnějších hudebníků současnosti vešel dvakrát. Svetr mu ovšem neupletla milující teta, ale britský designér JW Anderson.

Cardigan se zářivě modrou légou na vás může být příliš barevný, nemusí se vám líbit jeho vytahanost, ale vězte, že to dotáhne do učebnic. Na sociální síti TikTok totiž zaujal přibližně 40 milionů diváků a vyhledávání hesla „jak si vyrobit svetr Harryho Stylese doma“ se stalo oblíbenou kratochvílí k ukrácení karanténního nečasu.



Když se i lidé, kteří nejsou fanoušky Stylesova hudebního projevu začali zajímat o to, jestli je populární svetr háčkovaný, nebo pletený, a z kolika čtverců se vlastně skládá, JW Anderson zveřejnil pletací vzor k modelu v hodnotě více než 34 tisíc korun volně ke stažení. Popularitu kostkovaného cardiganu nakonec korunovalo britské Victoria and Albert Museum, které v listopadu Stylese požádalo, zda by jim svetr poskytl k zařazení do jejich uměleckých sbírek.

O co tu jde? Inu, covidová pandemie lidstvo přiměla vrátit se k ručním pracím. Když teď lidé nemají kam a s kým jít, googlí, jak se háčkuje, vyšívá, plete a šije. Buďte tedy na pozoru, až si váš náctiletý potomek bude pod stromeček přát pletací jehlice nebo šicí stroj. Bude to známka toho, že podlehl craftcoru, módnímu trendu domácích oděvních technik všeho druhu – batika, pletení, patchwork, quilting.



V módě s halabala sešitými odstřižky a nezačištěnými nitěmi byl v 90. letech mistrem designér Martin Margiela, známý svým gustem pro recyklaci. Trend patchworku se vrátil na přelomu milénia, kdy si jej oblíbily popové hvězdy Britney Spears nebo Christina Aguilera. Pamatujete si na jejich slavné patchworkové džíny s proklatě nízkým sedem?

Právě oblečení sešité z jednotlivých kousků látek a s křivými stehy, připomínající spíše prošívanou deku po babičce, je po rouškách další šicí výzvou současnosti. Patchwork je všude! Na šatech, pánských košilích, kabátech, kalhotách. Což právě v případě džínů budiž patchwork skvělým tipem na to, jak si z riflí, z nichž jste během karantény „vyrostli“, udělat zcela nový, prostornější model.

Svetr Harryho Stylese budiž ukázkou, že patchworku se nebojí ani velké módní značky. Ty trend samozřejmě neopomněly doplnit o hlasitá prohlášení, jak jsou všechny jejich patchworkové modely vyrobeny ze zbytků látek a jak jsou nejudržitelnější módní domy na světě. Zatímco značky ochranářství přírody zase s další sezonou přejde, vy si můžete kabát a la prošívaná deka vytvořit doma.

To se pak jinak nosí něco, co jste si sami ušili, kousíček po kousíčku sestehovali, několikrát ze vzteku odhodili a nakonec pyšně oblékli i s těmi krůpějemi potu a krve z rozpíchaných prstů. Když už nic jiného, může nás trend patchworku naučit, že za každým kusem oblečení se skrývá nejen pomíjivý trend ale i spousta lidské ruční práce.