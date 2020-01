Odhaleně skrytá mužnost. Vrací se renesanční ‚chrániče‘ poklopců

Je tu začátek roku, a tak si Čekstajl řekl, že by to chtělo vzít pořádně od podlahy. Nějaký pěkně praštěný trend, který nás všechny v tom smutném období vlekoucích se zimních měsíců pobaví.

A jeden v pánské módě rozhodně legrační je. Několik staletí byl mimo, ale teď si s ním mohou pánové opět pohrát. Jde o něco, co rozhodně zdůrazní jejich mužnost. Ostatně k ničemu jinému nikdy určen nebyl.



Řeč je o poklopci. Nicméně ne ten nudný, jak jej známe dnes na každých kalhotách. Ale pěkně naducaném krytu mužské chlouby, jenž byl víc než in v renesanci. Češtině pro něj chybí (aspoň jsem jej neobjevil) nějaký speciální název. Ale třeba němčina nabízí roztomilý výraz Schamkapsel (neboli kapsička studu). Upřímně tady funguje zcela opačně. Je to spíše kapsička nestydy.

Představte si klasický renesanční šlechtický úbor. Dvě nohavice, ideálně dost nabrané. K nim punčocháče, buď pevně přišité, nebo spojené podvazky. A uprostřed kalhot velký poklopec. Vlastně jakási renesanční forma suspenzoru. Až na ten drobný detail, že suspenzor se skrývá pod oblečením, tento naopak hrdě trčí do prostoru. A v renesančních dobách mohl mít velikost až dětské hlavičky.



Slipy supermanovské, přednicí opatřené

V novém pojetí, které v loňské kolekci představil Gucci a pro letošní sezonu oživil americký designér Thom Browne, jde spíše o méně brutální záležitosti. Ve vidění návrháře Alessandra Michela pro Gucciho jde vlastně o supermanovsky (tedy přes svrchní vrstvu) oblečené slipy s vyztuženou přednicí. V Brownově podání pak o jakési tuhé příklopy.

Tento „revival“ markantních poklopců je pokračováním jednoho trendu, který se do módy dostal v posledních měsících. A to je návrat k renesanci. Zatímco u dam fascinace zejména tudorovskou módou znamená příklon k čtverhranným výstřihům, šperkům s iniciálami po vzoru Anne Boleynové či nakládaným rukávům, u pánů jde právě o tento výstřelek, který zbožňoval Jindřich VIII.

Jediný smysl této módy byl od počátku jasný. Dokazovat mužnost, vzbuzovat závist a obdiv okolí. „Přitahoval pozornost k orgánu reprodukce. Bez jakékoliv pochybnosti měl signalizovat, že jeho nositel je mocný muž a nezastavitelná mašina,“ cituje The Guardian z knihy Michaela Glovera Thrust: A Spasmodic Pictorial History of the Codpiece in Art, která je věnována právě poklopcům v umění.

Jak ale britský vlivný deník upozorňuje dále, dost často má zvýrazněný poklopec zakrývat slabost v této oblasti. Jako příklady uvádí zobrazení Dartha Vadera v Hvězdných válkách (tedy až po jeho proměně v esenciálního padoucha samozřejmě) nebo Michaela Jacksona, který měl jakousi formu zlatého vnějšího poklopce třeba během Dangerous World Tour v roce 1992. Takže s hrami na renesanční šlechtice opatrně, pánové.