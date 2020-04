Odstraňte vrstvy a nechte tvář nahou. Nový trend se trefil do pandemie

Móda bývá dost často jakýmsi zrcadlem doby. Většinou ji dokáže odhadnout malinko dopředu. Co určitě nemohli stylotvůrci tušit, je aktuální paralýza světa novým koronavirem. A přitom se minimálně s jedním trendem dokonale trefili.

Než se všechno zastavilo a lidé začali jen sledovat čísla nakažených, odehrály se ještě zřejmě na dlouhou dobu poslední přehlídky slavných značek. A třeba ta nesoucí brand Paco Rabanne, za nímž se skrývá přední francouzsko-španělský návrhář Francisco Rabaneda Cuervo, ukázala, jaký je letošní hit líčení.



A to nelíčení. Neboli „odstraňte vrstvy“, jak píše deník Guardian, a nechte promluvit svou pravou tvář.

Pojďme si říct, že odhalit svou tvář chce v tomto případě docela dost práce s různými malovátky. Protože přirozený look vyžaduje třeba rozjasňovač pleti, abyste nevypadali (či spíše nevypadaly) jako po špatně prospané noci. Korektor, sjednocovač odstínu, nějaký ten pudr, rtěnku, co kopíruje přirozenou barvu rtů a zdůrazní ji. No zkrátka práce jako na kostele, aby to vypadalo, že jste si s tím vůbec, ale vůbec nelámaly hlavu, a přesně takto se probudily.



Co jiného doporučit pro dobu, kdy firmy, které mohou, nechaly své zaměstnance pracovat z domova a ti se spojují pomocí videokonferencí?

Kdyby se totiž dámy doma výrazně namalovaly, vypadalo by to asi zvláštně. Ale s dokonale sjednoceným „nahým“ obličejem? To už je jiná.

Nicméně dá se to pořídit i bez námahy s tolika líčením. A to je nasvícení k videokonferenci. Těžko vám dnes bude někdo vyčítat horší kvalitu obrazu, když internet občas zazlobí kvůli přetížení. Takže jen správně nastavte počítač nebo telefon tak, aby stíny hrály ve váš prospěch. Výhoda je jasná. Nejenže ušetříte čas, ale hlavně dáte odpočinout pleti.

Když už jsme u těch videokonferencí. I zde platí jistá stylová pravidla. Nikdo nechce po pracovnících z domova, aby drželi klasický dress code z firmy. Ale ani když máte sebekrásnější pyžamo (o pyžámkových dnech jsme si říkali minulý týden), není to vhodný oděv na pracovní videohovor. Dokonce ani když jste si s kolegy vcelku blízcí. Takže pohodlně. Klidně v mikinách, tričkách, co vám libo. Je-li to tedy (aspoň v rámci výše naznačené stínohry) čisté. A pokud se vidíte přes webkamery každý den, doporučuje se obměňovat oblečení.

A na závěr Čekstajl zopakuje svůj apel z minulého týdne. Jestliže můžete, pomozte lidem, kteří tvoří součást vašeho světa krásy. Máte kadeřnici? Objednejte se u ní na dobu povirovou (zatím předběžně) a třeba půlku peněz jí pošlete jako zálohu. Máte šikovného krejčího či skvělou švadlenu? Platí totéž. Chodíte, dámy, na nehty? Zeptejte se, jestli by jim třeba předobjednávka nepomohla. Obdivujete tvorbu nadějných českých návrhářů a vaše peněženka vám to umožňuje? Prohledejte e-shopy a zkuste najít něco z jejich tvorby, co sice nutně nepotřebujete (protože mikina na videohovor stačí), ale můžete unosit později. Tihle lidé totiž většinou jedou sami na sebe. A rezerv mívají pomálu. My se k nim ale budeme chtít jednou vrátit. Tak ať je ke komu.