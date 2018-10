Padání z oblaků je in. Dámy, když se věnujete oblečení, nezapomínejte na vlasy

Nedávno Čekstajl zavítal na koncert. Byl to trochu zvláštní koncert. Byl ke sto letům republiky a v Obecním domě. Takže by to chtělo něco nóblovějšího na sebe. Na druhou stranu šlo o přehlídku poprockových hvězd s vyvrcholením v podobě Modlitby pro Martu od Marty, takže zase prrr s tím smokingem a velkou večerní.

Zmatení očividně provázelo všechny hosty, ale jedna věc se opakovala celkem často a byla trochu zarážející. Plus minus všichni se dle svého nejlepšího svědomí a vědomí vyštafírovali, jak říkala moje babička. Ponechme stranou, jestli to bylo oku lahodící. Byla tam snaha, takže kromě pána, co si nehodlal vevnitř sundat kšiltovku, si zaslouží všichni pochvalu. Ta divná věc, co bila do očí, se jmenovala vlasy. Zejména u dam. Předesílám nepršelo ani nevál krutý vichr z hor. Ale s větší či menší péčí ženy vzaly, co uznaly za nejvhodnější ze šatníků, ale vlasy měly velmi často neupravené.



Ne, Čekstajl nevolá po složitých drdolech. Stačilo by pořádně rozčesat a třeba sem tam vlnku hodit… Jednoduše bylo to příliš nevyvážené… dle vkusu „hodobožové“ oblečení a na vlasy nezbyl čas či energie. Škoda, protože vlasy velmi často prozradí víc než nablýskaná róba. A hlavně aktuální trendy dopřávají takovou rozmanitost, že stačí jen kvalitní sestřih jakéhokoliv tvaru (a samozřejmě pečlivě umyté) a nemůžete být mimo trend.

No posuďte sami. Do kadeřnických manuálů, jak být in, se vrátila celá plejáda vlasových kreací z našeho dětství či dětství našich rodičů a jejich rodičů. Tak například z lehce šílených 80. let se vrátily helmičky. Přísně střižená a podfoukaná mikáda ve stylu Majky z Gurunu ze slavného seriálu Spadla z oblakov. Kdo nemá rád vlasy spadající pod ucho, může mít helmu jako podle křivě posazeného hrnce i výrazně kratší. K tomu se doporučuje přidat signální barvy. Fialová, ocelově modravá jsou třeba fajn.

Ze stejného období se přikradly i široké stuhy nebo chcete-li čelenky, které vypadají trochu jako bandáž hlavy a kryjí často i část uší. Do nich pak patří velmi ledabyle sepnuté vlasy do jakéhosi vrabčího drdůlku, z kterého trčí prameny na všechny strany.

Ostatně ledabylé (ovšem promyšleně ledabylé) drdoly jsou samy o sobě dalším trendem, jak naložit s účesem. K tomu se hodí přiznané a nejlépe nějakým tím třpytivým kamínkem ozdobené vlásenky.

Oproti těmto rádoby „hala bala“ účesům stojí další hit. Tentokrát ze 60. let. Perfektně vyfoukaný „bob“ `a la Jackie Kennedyová. Z prvorepublikové doby se zase na přehlídková mola dostaly pokládané vlny (opět s přiznanými pinetkami). Zkrátka na své si přijde snad každý, protože pryč jsou doby, kdy všichni chtěli vypadat jako Rachel ze seriálu Přátelé. A cokoliv jiného bylo out. Jediné, co je mimo dnes, jsou špinavé a nestříhané vlasy, které prosí o zásah hřebenu.

